Trafik kazası geçirmişti: Michail Antonio'nun sağlık durumu netleşti!

Trafik kazası geçiren West Ham oyuncusu Michail Antonio'nun durumunun stabil olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Trafik kazası geçirmişti: Michail Antonio'nun sağlık durumu netleşti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:29

Trafik kazası geçiren West Ham United oyuncusu Michail Antonio'nun sağlık durumu netleşti.

Daily Mail'in haberine göre; ağır bir kaza geçiren yıldız oyuncunun kaza sonrası hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Michail Antonio'nun bacağına kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine kısa süre içinde başlanacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte" ifadeleri yer aldı.

BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL

Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada, "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor" denildi.


Etiketler: #trafik kazası #Michail Antonio #west ham united

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