Sağlıkçılar: Cerrahpaşa'yı taşımayın
Depreme dayanıksız olduğu belirlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasına karar verildi. Kararın ardından İstanbul Tabip Odası, “Hastaneler yerinde yenilensin” diyerek eylem yaptı.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Bir hastanenin taşınması son derece riskli ve tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanlar yıllardır buraya bağlı durumdalar, buradan sağlık alıyorlar” dedi.
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