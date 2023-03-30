Sağlıkçılar: Cerrahpaşa'yı taşımayın

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 21:02

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 21:02

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Bir hastanenin taşınması son derece riskli ve tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanlar yıllardır buraya bağlı durumdalar, buradan sağlık alıyorlar” dedi.

