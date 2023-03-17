Sağlıkçılar hasarlı hastanede barınıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bölgeye gönüllü giden arkadaşlarımızdan bilgi aldık. İlk gittikleri akşam şoke olmuşlar. Orada konaklamaları istenmiş ve şu an mecburen oradalar. Hava koşulları çok sert. Bile bile onları o binada konaklamaya mahkûm ediyorlar. Sağlık çalışanlarının hasarlı binalarda kalmasının istenmesi akla, bilime ve vicdana sığmaz” dedi.

(Derya Uğur)



‘ZEMİNDE YATTILAR’

Uğur, aynı durumun Kahramanmaraş’ta 112 Komuta Merkezi’nde görüldüğünü, Cumhuriyet’in haberi üzerine orada önlem alındığını anımsatarak “14 gün boyunca zeminin üzerinde yatan arkadaşlarımız var orada. Sağlık çalışanlarını zaten gözden çıkarmışlar. Ancak bizi düşünmüyorlarsa oraya sağlık hizmeti almak için gelen yüzlerce yurttaşı düşünsünler” ifadelerini kullandı.