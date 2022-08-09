Sağlıkçılar, düzenlemeyi yetersiz buldu: En az 150 bin kadrolu sağlıkçı ataması isteniyor
düzenlemenin göstermelik olduğunu söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, en az 150 bin kadrolu sağlıkçı ataması istediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 27 bin sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
“Hemşire ve yardımcı sağlık personeli, bulunmayan aile sağlığı merkezlerine atama yapılmayacak mı” diye soran Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, düzenlemenin göstermelik olduğunu söyledi. En az 150 bin kadrolu sağlıkçı ataması istediklerini ifade eden Batmaz, “Pandemi yeniden hızlandı, hastanelerde yığılma ve hasta sayısı artmış durumda ve artık bizler bu yüke yetişemiyoruz. Yurttaş sağlık hizmetine erişemiyor. Diğer yanda 400 bine yakın sağlıkçı ise atama bekliyor. Hastaneler artık içi boş binalar halini aldı. Bu yüzden 27 bin çok düşük bir sayı” diye konuştu. Son bir yılda 2 bini aşkın sağlıkçının görevinden ayrıldığını da söyleyen Batmaz, “Yapılacak bu atamalar bu eksikliği kapatmaya yetecek mi? Çok büyük bir aile hekimi, hemşire ve ebe açığı var. Sağlık sisteminin geleceği tehlikede” dedi.
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