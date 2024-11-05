Sağlıkçılar grevde: Aile Hekimliği çöküşe sürüklendi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:39

Sağlık Bakanlığı’nın yeni Aile Hekimleri Yönetmeliğine karşı iş bırakan Aile Hekimleri, basın açıklaması düzenledi. Aile Hekimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Muteber Çolak, hekimler adına konuşarak, halk sağlığının korunması adına aile hekimlerinin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi ve nitelikli sağlık hizmetinin sunulması için taleplerini dile getirerek, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin aile hekimliği sistemini ciddi bir çöküşe sürüklediğini belirtti.

Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliğine karşı 5, 6 ve 7 Kasım’da iş bırakma kararı alan Aile Hekimleri Derneği, İzmir Tabip Odası, HEP-SEN, Birlik Sağlık-SEN, SES, Genel Sağlık-İŞ ve sağlık emekçilerinin örgütlendiği birçok sendika, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇÖKÜŞE SÜRÜKLENDİ

Aile Hekimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Muteber Çolak “Sağlık Bakanlığına bu yönetmeliğin aile hekimliği sistemini çökerttiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Göreve geldiği günden bu yana aile hekimliği isteminin niteliğini artıracağız diyor. Nitelikten kastettiği sistemi bitirmek işlemez hale getirmekmiş. 22 yıllık iktidarları döneminde sağlıkta yaşanan sorunları, arttan şiddeti, 'Giderlerse gitsinler, Hekim Efendi dönemi bitti' söylemlerini yaşadık. Biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ile yaşanan sağlıkta özelleştirmelerin nelere mal olduğunu yaşayıp görüyoruz” dedi.

“ŞİFA VEREN ELİ KIRIYORSUNUZ”

“Şifa veren eli kırıyorsunuz” diyen Çolak, şöyle konuştu: “Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bizlerin yaptığı iş toplum sağlığı açısından vazgeçilmezdir. Biz bu ülkenin gelecek nesillerini, çocuklarını koruyoruz. Çocuk felci, kızamık yoksa bu bizlerin sayesinde. Şifa veren eli kırıyorsunuz. Sağlık bakanlığı yeni yönetmelikle aile hekimliği sisteminin daha nitelikli hale geleceğini söylüyor. Bize şimdiye kadar niteliksiz hizmet ürettiğimizi, bu yönetmelikle niteliğin artacağını ileri sürüyor. Bizler merak ediyoruz: Yazdığımız reçeteyi kısıtlayarak nasıl nitelik artacak. Bizleri hasta memnuniyeti ile değerlendirdiğinizde mi nitelik artacak. Sağlıkta şiddetin geldiği durum ortadayken, Hekimlere yönelik iktidar politikaları ortadayken, bu mümkün mü? Sigma formülü ile açıkladığınız, karışık puanlamalarla maaş hesabı yapmanız mı hizmetin niteliğini artıracak? İş güvencemizi ortadan kaldırarak mı, Aile hekimliğinin niteliğini artıracaksınız. Bu formülü çok mu aradınız?”

YÖNETMELİK DERHAL İPTAL EDİLMELİ

İzmir Aile Hekimleri Derneği ve İzmir Tabip Odası, Sağlık bakanlığı'na çağrıda bulunarak, bu yönetmeliğin derhal geri çekilmesini ve aile hekimlerinin görüşleri doğrultusunda yeni bir düzenlemenin hazırlanmasını talep etti. Hekimler, halk sağlığının korunması için verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti./İZMİR