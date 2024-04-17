Sağlıkçılar: Şiddet sistemin parçası haline geldi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:40

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:40

Gaziantep’te görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölümü sonrası Türk Tabipler Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddete karşı mücadele günü” ilan edilen 17 Nisan kapsamında İzmir Sağlık Platformu sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Yüce Ayhan, 2023’de günde 50’den fazla Beyaz Kod verildiğini ve yarıdan fazlasında kod bildirimi yapılmadığını aktardı. Her gün sözel şiddete maruz kaldıklarını ve bunların kayıt altına alınmadığını aktaran Yüce Ayhan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor. Tabii ki toplumsal alanda büyüyen şiddet iklimi ve bizi birbirimize düşman ederek kazanç sağlamaya çalışan zihniyetin varlığında sağlık alanında şiddetin de var olacağını biliyoruz. Dolayısıyla şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansımızın olmadığı açıktır. Ancak mücadele, dayanışma ve örgütlülükle, ‘şiddet sona ersin’ sloganının tüm dünyada yankılanmasıyla şiddetsiz bir yaşamı hep birlikte kurabiliriz” dedi.