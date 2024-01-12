Sağlıkçılar yemek parasını ceplerinden ödüyor

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:05

Gelir Vergisi Tebliği’ne göre çalışanların günlük yemek ücreti 2024’te KDV dahil 187 lira oldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, birinci basamak sağlık kurumları, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde sağlık emekçilerine yemek yardımı verilmediğine dikkat çekti. Yataklı tedavi kurumlarındaki emekçilerin sorunlu da olsa ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını belirten Yalçınkaya, “Diğer kamu kurumlarında çalışanlar, bin TL’nin üzerinde bir katkı payı ödeyerek yemek hizmetlerinden yararlanıyor”dedi.

‘GÖÇÜ SORGULAMASINLAR’

Yalçınkaya, “Birinci basamak sağlık emekçileri yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde gelirleri ile her günü tavuk-döner-ayran ile geçiştirse dahi gelirlerinin yüzde 10’nu yemeğe vermek ile aç kalmak arasında bırakılıyor” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “En temel işçi hakkı olan yemek hakkı, sağlık emekçileri için sorunsa bu sorunu çözmeyenler; Avrupa’ya göçü sorgulamasınlar” diye konuştu.