Sağlıkçılardan Bakan Koca’ya ‘gri kod’ sorusu: ‘Beyaz kod’dan ne sonuç aldık?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:24

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:24

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için ''Beyaz Kod'' öncesi ''Gri Kod'' uygulaması devreye alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanlığı ile pilot olarak ‘gri kod’u uygulamaya başlattıklarını, şiddet durumunda polis ve güvenlik görevlisinin harekete geçeceğini söyledi.Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol bir basın açıklaması yayımlayarak uygulamanın bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını hatırlatarak uygulama hakkında bilgi veren Ahmet Doğruyol, “Bu güne kadar sağlıkta şiddeti önlemek için, gerekli yasaları çıkarmayan, var olan yasaları bile uygulamayan yetkililerin sağlıkta şiddeti önlemek için yeni çözümleri ‘gri kod’uygulaması. Sayın Sağlık Bakanımıza soruyoruz; bu güne dek uygulanan ‘beyaz kod’ uygulamasından ne sonuç aldık ki? ‘Gri kod’ diye bir şeyi ortaya atıyorsunuz? Her geçen gün artarak devam eden sağlıkta şiddet olaylarına karşı etkili yasalar çıkarmak, şiddet uygulayan vatandaşlara caydırıcı uygulamalar getirmek yerine, Sağlık Bakanlığının yeni çözümü olan “gri” kod uygulamasını anlamak mümkün değildir” diye konuştu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol



BAKAN KOCA’YA SORULAR

Bakan Koca’nın ‘Beyaz kod’ başvurularında düşüş olduğuna dair açıklamalarını da hatırlatan Doğruyol, “Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam ederken, düşüşte sağlık çalışanlarının beyaz koddan sonuç alamamış olmaları ve sürekli mahkemelere gidip gelmesi etkili olabilir mi?

Hastanelere koyduğunuz “x ray” cihazlarına ne oldu? ALO 184 şikâyet hattıyla doktoru hemşireyi halen kendi bakanlığına şikayet ettiriyorsunuz. Vatandaş şikayetinde, gideceğim o doktoru hemşireyi döveceğim, öldüreceğim diyor. Tüm bunların üzerine hiçbir tedbir alınmıyor, bakanlık hastaneyi arayıp, tedbir alın, dikkatli olun diyor. Böyle bir tedbir olabilir mi?” diye sordu.

“HİÇ BİR ŞEY YAPMAYIP, BİR ŞEY YAPIYOR GİBİ...”

“Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına karşı yıllarca seyrettiniz” diye devam eden Ahmet Doğruyol, “Anlaşılıyor ki, ikinci aşamada oyalamaya sürecine geçtiniz. Bizim anladığımız, hiç bir tedbir almayan bakanlık, hiç bir şey yapmayıp, bir şey yapıyor gibi görünmek istiyor. Beyaz Kod öncesi devreye girmesi planlanan ‘gri kod’ erken uyarı sistemi ile neyi planlıyorsunuz? Biz anlayamadık. Gri kod verdiğinizde şiddet uygulayacak olan vatandaş ‘Dur ben bekleyeyim, güvenlikçiler, idareciler olay yerine gelsin’ diye sizi mi bekleyecek?” ifadelerini kullandı.

“YETER Kİ NİYET İYİ OLSUN”

Bakan Koca’ya “Yeter ki niyet iyi olsun” diye seslenen Doğruyol, sağlıkta şiddeti önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;