Sağlıkçıların giyim yardımı enflasyon altında ezildi: Terlik bile alamazlar

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

Devlet Memurları Yasası’na göre memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010’dan beri ayni değil nakdi yapılıyor. Ancak nakdi yardıma geçilmesi iktidarı daha kazançlı kılsa da kamu emekçisinin gelirlerinde kayba neden oluyor. Sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” çarşı pazardan uzak hesaplanıyor.

Ayni yardıma göre hemşirelere 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone ve kep, 2 çorap; ebelere 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, kep ve çorap, 1 önlük; Sağlık memurlarına ve hekimlereyse 2 önlük verilmesi gerekiyor. Nakdi yardım uygulamasıyla birlikte hekimlere 77, hemşirelere 347, ebelere 386, sağlık memuruna 77, idari personele 39 TL giyim yardımı yapılıyor. Sadece hemşirelere verilmesi gereken malzemelerin piyasa fiyatıysa 2 bin 500 TL. Yardımlar, piyasa fiyatlarından uzak hesaplanınca enflasyonun altında eziliyor.

(Kubilay Yalçınkaya)



SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Giyim yardımı olarak sağlık emekçilerine verilen tutarlarla terlik dahi alınamaz” dedi. Yardım tutarlarının, enflasyon oranları da dikkate alınarak, piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Nakdi olarak ödenen giyecek yardımından gelir vergisi kesintisi yapılmamalı. Eğer bu tutarları ödemekte ısrarlılarsa sağlık emekçileri olarak nakdi değil ayni giyim yardımının verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖDEMELER GEÇ YATIYOR’

Giyim yardımlarının zamanında ödenmediğine de dikkat çeken Yalçınkaya, “Mevzuat gereği giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla nisan ve mayıs aylarında verilmesi gereken yardımlar, kamu kurumları tarafından ekim ve kasım aylarında ödeniyor” diye konuştu.