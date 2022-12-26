Sağlıklı bir yılbaşı sofrası nasıl olmalıdır?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:05

Yılbaşı akşamı bir davete katılacak olsanız da akşam fazla miktarda ve çeşitte besin tüketimi olacağından güne hafif bir kahvaltı ile başlanmasının en doğrusu olacağını kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, “Hatta birkaç gün öncesinden de yüksek kalorili yiyecekleri kesmek kendinizde hafifleme hissi yaratacaktır. Kahvaltıda süt ve yulaf veya şekersiz gevrekler, diğer bir seçenek de peynir, tam buğday ekmeği, domates-salatalıktan oluşan hafif bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz.” dedi.

Yılbaşı sofralarıyla sembolik hale gelen, hindinin dengeli bir ana yemek seçeneği olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, “Çünkü hindi, yağ oranı düşük yağlı etlerden biridir. Kolesterol içeriği az ve sindirimi daha kolaydır. B3 ve B6, çinko ve selenyum açısından zengindir. Yanında kırmızılahana, havuç, Brüksel lahanası, karnabahar gibi haşlanmış mevsim sebzeleriyle tabağınızı doldurursanız iyi bir seçim yapmış olursunuz.” tavsiyesinde bulundu.

ARA SICAKLARDA KALORİ RİSKİ!

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalara da işaret eden Örkcü, özellikle ara sıcakların içerdiği yüksek kalorilere dikkat çekti:

“Yardımcı yemekler-ara sıcaklar; salam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar gibi kabuklu deniz ürünleri ya da diğer mayonezli mezelerdir. Bunlar atıştırmalık olarak çok kalorilidir. Bunun yerine bir miktar peyniri tabağınıza alabilirsiniz. Kavun, kiraz domatesler, hindi füme ya da somon füme yemenize bu gecelik izin var. Peynirleri çeşitli baharatlar ve aromalı otlarla, baharatlarla süsleyebilirsiniz, çöp şişlere geçirip sunabilirsiniz. Kepekli krakerler üzerine labne peynir sürebilir ya da ton balıklı, somonlu kanepeler hazırlayabilirsiniz.

SALATALAR İHMAL EDİLMEMELİ

Mantarların içine peynir koyup hafifçe erimelerini sağlayıp ikram edebilirsiniz. Kabak ve patlıcanı yoğurtla karıştırarak yapılacak zeytinyağlılar hafif seçeneklerdir. Sadece dört seçenekle yetinmelisiniz. Her sofranın olduğu gibi yılbaşı sofralarının da vazgeçilmezi olan salataları unutmamalısınız; birkaç çeşit hazırlayabilirsiniz. Marulla birlikte yapılacak mevsim salatasını süslemede nar kullanılması hem görsellik hem de lezzet katacaktır.”

Tatlı olarak ağır şerbetli tatlılar yerine mideyi çok yormayacak hafif sütlü tatlılar da ya meyve tatlılarının tercih edilebileceğini kaydeden Özden Örkcü, “Yapımı en kolay tatlılardan olan kabak tatlısı, aynı zamanda tam bir kış mevsimi tatlısıdır. Kabak tatlısı dışında tercihinizi ayva, armut gibi hafif meyve tatlılarından yana kullanmalısınız. Tatlınızı biriyle paylaşmak ise şahane bir tercih olur. Peki, 1 dilim ananas ve 1 muz ile oluşturulmuş meyve tabağına ne dersiniz?” önerisinde bulundu.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

İçki içildiğinde en büyük sorunun, vücudun susuz kalması olduğunu vurgulayan Örkcü, “Yemek öncesinde, yemek ile birlikte ve gecenin ilerleyen saatlerinde elinizde su bardağınız olsun. Bol bol su tüketin. Yılbaşı gecesi gece geç saatlere kadar oturulacağı ve sürekli bir atıştırma halinde olunacağı düşünülürse daha fazla su içmelisiniz. Kuruyemiş tüketimi isteniyorsa E vitamini ve Q-3 içeren fındık ve ceviz tüketimi tercih edilmeli yağ miktarları fazla olduğundan tüketimleri 1 avucu geçmemelidir. Yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır.” dedi.

Örkcü, diyabet, kalp hastalığı, böbrek ve karaciğer gibi kronik hastalığı olan ve diyet tedavisi alan kişilerin mutlaka diyetlerine devam etmelerini, yemek istediği besinleri diyetisyene danışarak diyetlerine eklemesi gerektiğini vurguladı.

Yılbaşı akşamı sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketiminin yeni yılın ilk saatlerinde mide kanaması, alkol koması, şeker ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunan Örkcü, “Sağlıklı bir yılbaşı geçirmenin ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmanın yolu o gece dengeli ve ölçülü beslenmekten geçiyor. Tüketilen besin miktarı çok fazla olduğunda kilo korumanın devamı için ertesi gün egzersiz artırımına ve sebze- meyve ağırlıklı düşük kalorili bir beslenme tarzına devam edilerek bir önce ki gün alınan fazla kalori dengelenebilir.” dedi.

Özden Örkcü, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

-Yılbaşı sonrasında ilk gün mideyi rahatlatmak için sindirimi kolay olan hafif yiyecekleri tercih edin.

-Sabah yoğurt, meyve ve müsli veya bol yeşillikle ile hafif bir kahvaltı hazırlayın.

-Öğle yemeğini çorba veya hafif bir sandviçle öğün atlanmadan yapın.

-Yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve karbonhidrat içeren pilav, makarna, simit gibi besinlerden kaçının. Bunların yerine evde mevsim sebzeleri ile hazırlayacağınız sebze çorbası ve salata iyi bir seçim olacaktır.

-Ara öğünlerde kivi, portakal, mandalina gibi C vitamini açısından zengin meyveleri tüketin.

- Hazımsızlık ve şişkinliğin engellenmesi için yemek yavaş yenmeli ve iyi çiğnenmelidir, bu yöntem çabuk doymamıza ve daha az besin tüketimine de sebep olacaktır.

-Gün boyunca en az 3 litre su içmeye özen gösterin.



