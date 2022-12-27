Yılbaşına özel 'zencefilli kurabiye' tarifi

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Yılbaşı yaklaşırken sofralarını süslemek isteyen insanlar çeşitli tarifler araştırıyor. Daha çok yılbaşı temalı tariflere ilgi gösterenler için zencefilli kurabiye vazgeçilmez bir hal alıyor.

Aşçılık Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Özden Yılmaz, yılbaşına özel zencefilli kurabiye ve içerisine çikolata sürülerek yapılan yenilebilir yılbaşı ağacı yaptı.

"ÇOK PRATİK İKİ TARİF"

Yılmaz, “Bölüm olarak iki tane güzel ve pratik yılbaşı tarifi yapmak istedik. Bunlardan biri zencefilli, dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz yılbaşı kurabiyeleri bir diğeri de yenilebilir yılbaşı ağacı. Yani milföyden yaptık. Hem çok kolay hem pratik hem de yılbaşı sofralarını süsleyebilecek iki tarif şimdiden iyi seneler dileriz” diye konuştu.

Kurabiye ve milföyün tarifi ise şu şekilde:

YENİ YIL KURABİYESİ

Malzemeler

100 gr. tereyağı

1/2 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1 yumurta

3-3,5 su bardağı un

1 silme tatlı kaşığı zencefil

1 silme tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanillya

1 çimdik tuz

Yapılışı

Oda ısısındaki tereyağını, yumurta, pekmez ve şekerle çırp.

Zencefil, tuz, tarçın ve vanilyayı ekle.

Elenmiş unu yavaş yavaş harca yedir ve güzelce yoğurarak hamuru hazırla.

Hamuru streç filmle buzdolabında 30 dk. dinlendir.

Dinlenen hamuru iki yağlı kâğıt arasında 1 cm kalınlığında açarak kalıpla şekillendir.

170 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişir.

MİLFÖY HAMURUNDAN YILBAŞI AĞACI

4 adet milföy hamuru

6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

Oda ısısında yumuşamış milföyü elinizle açın.

Hamurun üzerine sürülebilir çikolata koyup diğer milföy hamuru ile üzerini kapatın.

Kenarlarını kapattıktan sonra bıçakla çam ağacı şekli verip dalları kıvırın.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra pudra şekeri ile süsleyip servis edin.