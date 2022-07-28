Sağlıkta riskliler için çağrı: 'Uzaktan rapora geri dönülsün'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen marttan itibaren yatağa ve cihaza bağımlı, evinden çıkamayan hastalar için engelli sağlık kurulu raporuyla mama, bez, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirir sağlık kurulu ve tek hekim raporları düzenlenmeye başlandı. Fakat iller ve hastaneler arasındaki uygulama farklılılıkları yatağa bağımlı hasta ve yakınlarını mağdur etti. Covid-19 vakaları artarken rapor için yakınlarınca hastanelere götürülen yatağa bağımlı hastalar bulaş riskiyle de karşı karşıya. Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar uygulamanın ülke genelinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

"HASTANIN GELMESİ İSTENİYOR"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, yatağa bağımlı hastalara yönelik uygulamada salgın önlemlerinin kaldırılmasıyla inisiyatifin hastane yönetimlerine bırakıldığına ve ortaya farklı uygulamalar çıktığına dikkat çekerek “İlden ile değişiklik gösteriyor. Pandemi sürecinde bu çok sakıncalı. Adana’da hastaların evlerine uzman hekimler gidiyor. Ancak Ankara’da bez raporu için bile hastanın hastaneye gelmesi isteniyor. Standart şart, bu durum bulaşa sebep olabilir. Bakanlık salgın için hiçbir şey yapmıyor, ‘Kalan sağlar bizimdir’ diyor” ifadelerini kullandı.

"YAŞLILAR RİSK ALTINDA"

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise uygulamanın tekrar başlamaması durumunda özellikle yatağa bağımlı hastaların yaşlı ya da bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için büyük risk altında olduklarını kaydetti. Bulut, “Asıl kayıplar buralarda oluyor. Bu hastaların Covid-19 bulaşma riskiyle karşılaşmaması için tekrar evde bakım ve uzaktan rapor hizmetlerinin uygulanması gerekir” diye konuştu.