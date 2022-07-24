Uzmanlar açıkladı: Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
Covid-19'un Omicron varyantı ve alt türleri tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Yeni varyantların belirtileri her geçen gün güncellenirken, uzmanlardan yeni belirti uyarısı geldi.
İngiltere'deki uzmanlardan gelen kritik bilgilere göre, Covid-19'un yeni belirtilerinin ortaya çıktığını belirtildi.
İngiliz medya kuruluşu Express’e konuşan immünolog Denis Kinane, son dönemde koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerken, çok da bilinmeyen bir belirtinin hastalığın gidişatını değiştirebileceğini söyledi.
Covid-19 hastalarının ağzının içinde bir belirti olabileceğini söyleyen Kinane, “Geçen yıl aynı döneme göre hasta sayısında bir artış trendi var. Koronavirüs hastalarında yüksek ateş, öksürük, koku kaybı gibi belirtiler olabilir fakat bir tane belirti var ki bu çok da fark edilmez ve ağzın içindedir” dedi.
AĞIZDA OLUŞAN AFTLARA DİKKAT!
Kinane, Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt türleri sebebiyle hastalığın hızla yayıldığını söylerken hastaların ağızlarındaki belirtilerden birinin aft olduğunu söyledi. Bilim insanları dil üzerinde pütürtü ve şişkinlik olabileceğini söylerken bu durumun birkaç devam edebileceğini söyledi.
Öte yandan Uluslararası Dermatoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmada da bu belirtinin görüldüğü doğrulandı.
Araştırmada, 59 Covid-19 hastasının belirtileri incelenirken hastaların 24’ünde yani yaklaşık yüzde 36.3’ünde aft çıktığı belirtildi.
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