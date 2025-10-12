Sağlıkta şiddet ve dava korkusu hekim tercihlerine yön veriyor: Cerrahiye ilgi azaldı

Artan şiddet olayları, hastanın veya mağdurun, doktorun standartlara uygun hareket etmediğini iddia etmesiyle açılan malpraktis daval arı ve ağır çalışma koşulları, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerini de etkiledi.

Hekimler artık cerrahi gibi riskli branşlardan uzak duruyor. Uzmanlara göre bu tablo, sağlık sisteminin ihmalkârlığının bir sonucu.

Ağustos 2025 TUS sonuçları, Türkiye sağlık sistemindeki çarpıcı bir gerçeği yeniden gözler önüne serdi: Genç hekimler, cerrahi, acil tıp, kadın doğum, çocuk sağlığı ve aile hekimliği gibi iş yükü ve risk düzeyi yüksek bölümleri tercih etmedi. Radyoloji, dermatoloji ve fizik tedavi gibi hasta teması daha az, dava riski daha düşük branşlar ise yüksek puanlarla kapandı.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Hilmi Önder Okay, eskide uzmanlık tercihlerinin daha çok ilgiye ve mesleki ideallere göre şekillenirken, günümüzde bu durumun değiştiğine dikkat çekerek “Artık tercihleri belirleyen faktörler arasında iş yükü, şiddet riski ve gelecek güvencesi başı çekiyor” dedi.

‘HEKİMLER DE İNSAN’

“Hekimler hasta görmek istemiyor” algısının yanlış olduğunun altını çizen Okay, “Hekimler çalışmalarının karşılığını alamayacaklarını düşünüyorlar. Bu nedenle daha az çaba gerektiren, daha az riskli branşlara yöneliyorlar. Bu insan davranışıdır, hekim de insandır” diye konuştu.

Okay’a göre bu tablo, bireysel tercihlerle değil, yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlarla ilgili.

Okay, sağlıkta şiddet, hukuki güvencesizlik, özlük haklarının zayıflığı gibi faktörlerin göz ardı edildiği müddetçe bu tablonun her yıl tekrarlandığını söyledi. Okay, branşlara talebin düşmesinin sağlık sisteminin sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek “Genç hekimlerin tercihleri gayet doğal. Doğal olmayan, bu durumu hala ciddiye almayan sağlık yönetimidir” diye konuştu