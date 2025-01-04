Sahte sertifikalı eğitim

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

Kişisel bakım merkezlerine yönelik denetimsizlik yurttaşlar için risk yaratıyor. Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Last Rose Beauty Center adındaki güzellik merkezinde yasal olmadığı halde dolgu işlemlerinin yapıldığı ve dolgu üzerine sertifikalı eğitim verildiği ortaya çıktı. Merkezin bu eğitimi sosyal medya hesaplarından “Lastrose tekniği ile bire bir uygulamalı eğitim” adıyla paylaştığı görüldü.

Öte yandan paylaşımların bir kısmı bir süre sonra sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurul Üyesi Dr. Ali Kanatlı, botoks, PRP, dolgu ve mezoterapi gibi girişimsel işlemlerin hekim tarafından yapılmasının zorunluğu olduğunun altını çizdi. Bu ilaçların uygulama dozundan uygulama bölgesine kadar çeşitli ayrıntıları olduğunu ve bunu da ancak uzman hekimlerin bilebileceğini söyleyen Kanatlı, ”Bunun uzman olmayan kişiler tarafından yapılması hem suçtur hem de halk sağlığı açısından felakete varan sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullandı. Avukat M. Berent Özşahin ise ülkemizdeki güzellik merkezi adı altında çalıştırılan işletmelerin büyük kısmının tıbbi uygulamalar yaptığına dikkat çekti. Bu kuruluşlarda güzellik uzmanı olarak çalışan kişilerin 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında güzellik uzmanlığı meslek dalında ustalık belgesine sahip olması ya da bu konuda önlisans veya lisans eğitimi düzeyinde diploma sahibi olması gerektiğini belirten Av. Özşahin, “Aksi halde herhangi bir güzellik uzmanlığı faaliyetinde bulunamazlar. Bu kanuna uygun çalışmayan işletmeler ve işletme sahipleri hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para ceza işlemi uygulanır” dedi.

İşletme sahibi Güllü Uncu ise iddiaları “Geçen yıl işletmem denetlendi. Rakiplerimin bana iftirası. Ben neden kendi ekmeğimle oynayacağım şeyler yapayım? Bu iftirayı atanlardan davacı olacağım” derken sertifika paylaşımlarını neden sosyal medya hesaplarından kaldırdıklarına ilişkin soruya ise “Vitaminle ilgili belgeydi. Denetlemeye gelenler ‘Kaldırırsanız iyi olur’ dediler, biz de kaldırdık” yanıtını verdi.