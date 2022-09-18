Şartnameyi hazırlayan gitti diye hastane malzemesiz kaldı

18 Eylül 2022 Pazar, 02:00

İptale ilişkin bildirilen gerekçede ise “Teknik şartnameye itiraz geldi. Şartnameyi hazırlayan ilgili teknik üyelerin kurumdaki vazifesinden ayrılması nedeni ile değerlendirme yapılamayarak alımın iptal edilerek güncellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca ihalenin iptali Kamu İhale Yasası’nın 16. maddesine dayandırıldı. Söz konusu maddede, “teknik üyelerin görevden ayrılması” ayrıntısı yer almıyor. Maddede, “idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir” deniliyor.