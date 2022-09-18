Şartnameyi hazırlayan gitti diye hastane malzemesiz kaldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne 64 kalem tıbbi malzeme alımı için 22 Haziran 2022’de ihaleye çıkıldı. Katılım sürecinde teknik şartnameye itiraz edildi. Zeyilname ile düzeltme yapılması beklenirken ihale 18 Temmuz’da iptal edildi.

Sena Yaşar
18 Eylül 2022 Pazar, 02:00
Şartnameyi hazırlayan gitti diye hastane malzemesiz kaldı
Abone Ol google-news

İptale ilişkin bildirilen gerekçede ise “Teknik şartnameye itiraz geldi. Şartnameyi hazırlayan ilgili teknik üyelerin kurumdaki vazifesinden ayrılması nedeni ile değerlendirme yapılamayarak alımın iptal edilerek güncellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca ihalenin iptali Kamu İhale Yasası’nın 16. maddesine dayandırıldı. Söz konusu maddede, “teknik üyelerin görevden ayrılması” ayrıntısı yer almıyor. Maddede, “idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir” deniliyor.


tekirdağ ihale

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler