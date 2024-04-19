Seçime hazırlanan İstanbul Tabip Odası, sağlık bakanının sözlerine tepki gösterdi: ‘Ele geçirmek istiyorlar’

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:02

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) seçimli Olağan Genel Kurulu, 5 Mayıs'ta yapılacak. Genel Kurul öncesi Demokratik Katılım Grubu'nun listesinden yeni yönetime aday olan TTB-AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, Cumhuriyet’e konuştu. Seçime yönelik ortak bir adaylık çalışması yürütüldüğünün altını çizen Kırımlı, "Biz eşitler arasında bir seçim yapıyoruz. Niyetimiz; iyi hekimlik ilkeleri, bizim haklarımızın korunması ve toplumun da sağlık hakkına kavuşması" dedi. Kırımlı, "Mücadelemizin temel noktası Sağlık Bakanlığı'nın kendisi ve politikaları. Hem hekimlerin emeğini sömürüyor, hem de yurttaşın sağlık hakkını gaspediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın "Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum” çağrısına dikkat çeken Kırımlı, "Bakanlığının çağrısı, bizim ettiğimiz mücadelenin başarısını gösteriyor. Bakanlığın zorlandığını ve bu mücadele alanını ekarte etmek istediğini gösteriyor" diye konuştu. Kırımlı, "Daha önce Tabip Odaları kapatılsın gibi bir niyetleri olmuştu. Ama Tabip Odaları, anayasal kurumlar. Hekimler buna izin vermezdi. Bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ'

Yıllardan beri tabip odası yönetimine Sağlık Bakanlığı tarafından aday gösterilenlerin bu seçimde de aday olduğunu kaydeden Kırımlı, "Bu arkadaşlar, sendika kaynaklarını kullanıyorlar. Biz çalışmalarımızı kendi aramızda topladığımız paralarla yapıyoruz. AKP hükümeti geldikten sonra hekimlerin emeği ve sağlığın gaspına karşı mücadele eden sendikalar zaten var" diye konuştu. Sendikalarla birlikte çalışmaya da açık olduklarını vurgulayan Kırımlı, "Odalara herkes gelip çalışabilir. Ben yıllardır odanın komisyonlarında çalışıyorum. Bunun için yönetici olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

'SORUNUN KAYNAĞI BAKANLIK'

Kırımlı, "Mavi-beyaz reformlarla bakanlık iyi bir şey yapacakmış gibi kısa bir izlenim oldu. Ancak arkası gelmedi. Hala cezaya dayalı sistem var. Hala ücretler açlık sınırı altında. Şiddet durmaksızın devam ediyor. Sorunun kaynağı bakanlık zaten" dedi. Temel amaçlarının emeği savunmak olduğunu belirten Kırımlı, "Bakanın odalara yönelik açıklaması, bir tür ötekileştirme. Sanki oda yönetimini bakanlık ele geçirse sağlık sorunları çözülecek gibi bir algı yaratıyor. Çözecekse çözsün, yetki onda" değerlendirmesinde bulundu. Kırımlı, hekimlerin algı oyunlarına gelmeyeceğini düşündüğünün de altını çizdi.