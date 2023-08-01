Şehir hastanelerine ‘mobbing’ engeli
2023 Haziran dönemi atanma kura sonuçlarına göre 196 hemşire, Ankara’ya tayinini istedi. Ancak hemşireler; mobbing, baskı ve iş yükünün çok fazla olması nedeniyle şehir hastanelerini tercih etmedi.
Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, uzak ilçe hastanelerinden sonra en düşük hizmet puanıyla atanılan hastaneler arasında yer aldı. Bilkent Şehir Hastanesi’ne 14 bin 295 yerleştirme puanıyla hemşire ataması yapılırken Etlik Şehir Hastanesi’ne 14 bin 836 puanla atama yapıldı.
SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, şehir hastanelerinde birim sorumlularının “başarısızlık” olmasın diye personele çok ciddi mobbing uyguladığını belirterek “İktidarın göz bebeği hastaneler olduğu için kamuoyunda hastanelere ilişkin kötü bir haber direkt yöneticilerin alınmasına sebep olduğundan yöneticiler, hem hastane dışına bilgi sızmaması için hem de sorun çıkmasın diye ciddi bir baskı ortamı oluşturuyor” dedi.
Şehir hastanelerindeki yoğun iş yüküne de dikkat çeken Yalçınkaya, “Yatak doluluk oranına ilişkin hizmet bedellerin yapılması; hastanelerin sürekli ameliyat, doğum gibi operasyonların yapılması ve sürekli yatan hasta alması ihtiyacını doğuruyor. Hastaneler sürekli yüzde 70 doluluk oranı üzerinde hizmet veriyor” diye konuştu.
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