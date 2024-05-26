Şehir hastanesinden muayene için en az iki, tetkikler için 6 ay sonraya randevu alınabiliyor: Sağlıkta sıra gelmiyor

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Ankara’da “hasta garantili” iki şehir hastanesinin açılmasıyla şehir merkezine yakın ulaşılabilir hastanelerin bazıları yeniden yapılma gerekçesiyle kapatılırken bazıları bakımsız bırakıldı. Yurttaşlar, şehir hastanelerinde de en az iki hafta sonraya muayene randevusu bulabiliyor. İstenen tetkikler için randevular ise aylar sonraya alınabiliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi’nin verdiği bilgiye göre Ankara’daki şehir hastanelerinde MR, ultrason, endoskopi, kolonoskopi, histeroskopi gibi tanı koymada kullanılan önemli işlemler için hastalara başvuru tarihinden en az 6 ile 18 ay sonrasına randevu veriliyor. Cumhuriyet’e konuşan SES Ankara şubesi yönetim kurulundaki sağlık emekçileri “Ankara’da alanında uzmanlaşmış branş hastanelerinin yükü şehir hastanelerine kaydırılmıştır. Kısıtlı imkânlar ve personel yetersizliği sebebiyle tedavi süreçleri ardı ardına sekteye uğramaktadır. Bu durum hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetine sebep olurken sağlık emekçisine de şiddet ve iş yükü olarak geri dönmektedir.

HASTALAR İÇİN RİSK

Tanı koymada belirleyici işlemlere uzun süre ücretsiz ulaşamadıkları için özel kuruluşlara başvurmak zorunda kalan hastaların hem beden hem ruh sağlığı tehdit altında. Tanı koyma sürecinin sekteye uğraması da tedavinin geç başlamasına neden olurken hastanın yaşamının ileri döneminde geri dönüşü olmayan riski de arttırmakta” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen sağlık emekçileri, “Bu kısır döngü çemberinde dönen sağlık sisteminde halk sağlığı nasıl korunabilir ve sağlıklı toplum nasıl inşa edilebilir” sorusunu yöneltti.