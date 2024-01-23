'Şekerli gıdaların yatma saatinde tüketilmesi çürük riskini artırıyor'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:24

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:24

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Kardelen Beşkardeş, ara tatilin kuralların esnetildiği bir dönem olduğunu söyleyerek sömestir tatilinde diş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"YATMA SAATİNE YAKIN TÜKETİLMESİ ÇÜRÜK RİSKİNİ DAHA DA ARTIRIYOR"

Tatillerin çocuklara daha sağlıklı alışkanlıklar edindirmek için bir fırsat olduğunu belirten Dt. Kardelen Beşkardeş, "Diş sağlığımız için yüksek şeker içerikli atıştırmalıklar, çikolata, kraker gibi yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunların yanı sıra daha masum gözüken meyve suları, katkılı sütler, bal veya pekmez içeren içecekler de yüksek şeker içerikleri ile diş çürüğüne neden oluyor. Bu içeceklerin özellikle yatma saatine yakın tüketilmesi çürük riskini daha da artırıyor. Tatil döneminde katı kurallarla çocuğunuzun tüm keyfini bozmamak için küçük tatlı kaçamaklar yapmasına izin verin. Şeker içerikli besinlerin öğün aralarında veya hemen sonrasında tüketilmesi dişlerde oluşturdukları zararlı etkilerin azalmasını sağlar. Öğünler sırasında tükürük üretimi artar; şekerin ve bakterilerin ürettiği asitlerin dişlerden uzaklaşmasına yardımcı olur. Peynir, yoğurt, meyve ve sebze gibi düşük şeker içerikli besinler çocuklarımızın diş sağlığı için daha faydalı" diye konuştu.

"TATİL DÖNEMİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEZLER"

Tatil döneminde çocukların diş fırçalamadan yatmaya daha meyilli olabileceğini de söyleyen Dt. Kardelen Beşkardeş, "Çocuklar tatil döneminde ağız ve diş sağlığına dikkat etmezler. Seyahat ettiğinizde diş fırçası ve macununu yanınıza aldığınızdan emin olun. Evde unutulan diş fırçası tatil boyunca, diş fırçalamadan uyumak için bahane olabilir" dedi.

"DİŞLERİ EBEVEYNLERİ TARAFINDAN GÜNDE 2 DEFA FIRÇALANMALI"

Çocuğun ilk dişi çıktığı andan itibaren diş bakımına başlanabileceğini belirten Dt. Kardelen Beşkardeş, diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Çocuğunuzun ilk dişi çıktığından itibaren yumuşak kıllı bir bebek diş fırçası ile günde iki kez fırçalayabilirsiniz. 0-3 yaş grubunda fırçalama macunsuz veya yutulabilir bebek diş macunları ile yapılmalı. Macununu yutmadan tükürebildiğine emin olduğunuz yaşa geldiğinde diş hekiminize danışarak yaş grubuna uygun florür içeren bir diş macununu kullanmaya başlayabilirsiniz. 6 yaşından küçük çocukların dişleri ebeveynleri tarafından günde 2 defa fırçalanmalı."