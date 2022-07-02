Semptomları değişiyor, teşhis zorlaşıyor: Maymun çiçeğinde yeni tehlike
Avrupa'da yayılımı 3 kat artan ve son olarak da Türkiye'de görülen maymun çiçeği hastalığına ilişkin endişeler artıyor. İngiltere'de yapılan araştırmalarda hastaların semptomlarındaki farklılıklar nedeniyle maymun çiçeği ile cinsel yolla bulaşılan hastalıkların karıştırıldığı tespit edildi.
Dünyada hızla yayılan ve son olarakta Türkiye'de görülen maymun çiçeği virüsüyle ilgili panik artarken İngiltere'de yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da maymun çiçeği virüsünü kapan hastalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, hastaların önceki maymun çiçeği salgınlarından çok farklı belirtiler gösterdiğini tespit etti.
Cinsel sağlık merkezlerinde 54 hasta üzerinde yapılan çalışmada, maymun çiçeği vakalarında önceki salgınlardan farklı olarak ateş ve halsizliğe fazla rastlanmadığı, ciltte lezyon ve döküntülerinse çok daha fazla görüldüğü belirlendi.
Çalışmaya katılan hastaların çoğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptıklarını düşündüklerini ve maymun çiçeğinden şüphelenmediklerini aktardı.
BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRILIYOR, TEŞHİS ZORLAŞIYOR
Bilim insanları, bu durumun hızla yayılan hastalığın tespitini zorlaştırdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, hastalığın tespit edilememesinin salgının önlenmesini bir hayli zorlaştıracağına dikkat çekti.
Afrika’da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği hastalığının en bilinen belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.
Son verilere göre salgının endemik olduğu ülkeler dışında Türkiye dahil 50’den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde onaylanan toplam vaka sayısı 5320’yi aştı. Dünya Sağlık Örgütü, dün yaptığı açıklamada Avrupa’daki maymun çiçeği vakalarının sayısının son iki haftada üç kat arttığına dikkat çekmişti.
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