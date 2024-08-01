SES 28. yaşını kutluyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bugün 28. yaşını kutluyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da yapılacak kutlamada “Dayanışmanın SES’i” belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, sendikanın kuruluş sürecini Cumhuriyet’e anlattı. “1970’li yıllarda sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda milyonlarca insanın geçim araçlarından koparılarak mülksüzleştirildiği, kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, halkın başta sağlık olmak üzere en temel kamusal hizmetlere ulaşımının zorlaştırıldığı, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürüldüğü dönemde; ‘Hak verilmez, alınır’ söylemiyle 1980’li yılların sonunda örgütlenmeye başlayan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin; Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen’i kurduklarını” kaydeden Karacabey, “Bir yandan emekçiler tüm sağlık ve sosyal hizmet birimlerinde örgütlenirken, mücadelemizi engellemeye çalışan iktidar; çareyi sendikalarımızın kapılarına mühür vurup, yöneticilerimizi ve temsilcilerimizi de baskı, sürgün, işten atma, faili meçhul cinayetlerle yıldırmakta buldular. Ama bu saldırılar, örgütlenmemizin hızını kesemedi, mühürler söküldü, sürgün yeni örgütlenme alanı yarattı” diye konuştu.

34 YILLIK GEÇMİŞ

Sağlık ve sosyal hizmet alanında mücadele farklı farklı sendikalarda büyürken, işyerlerindeki birleşen mücadele birlikteliğinin sendikalarla devam ettiğini kaydeden Karacabey, “Geçmişin mirasıyla yarına yürüyen sendikamız, dün olduğu gibi bugün de halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerinin insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması için 34 yıllık geçmişiyle 28. yılında da yürümeye devam ediyor” dedi.