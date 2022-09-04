SES Ankara Şube Eş Başkanı Yalçınkaya, sağlıkçıların izinsiz çalışmaya teşvik edildiğini söyledi

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos’ta yayımladığı ek ödeme yönetmeliğinde; kat sayıları düzenlerken, mesaisini tamamlayan, 32 saat üzeri nöbet tutan ve karşılığında izin kullanmayan personele daha fazla katsayı puanı vereceğini vaat etti. Buna karşın, bakanlığın dün yayımladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulamasının üç günde birden daha sık olmayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, “Beyaz Reform” adı altında yayımladığı yönetmelikler kapsamında 12 Ağustos’ta sağlıkçıların ek ödemelerini belirleyen kat sayıları açıkladı. Söz konusu yönetmelikte mesaisini tamamlayan, 32 saate kadar nöbet tutan ve karşılığında izin kullanmayan personel için 0,05; mesaisini tamamlayan, 32 saat üzeri nöbet tutan ve karşılığında izin kullanmayan personel için ise 0,10 katsayı verileceği kaydedildi. Ek ödemede fazla nöbeti ve izin kullanmamayı bu yönetmelikle “teşvik” eden bakanlık; dün yayımladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde ise, uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulamasının üç günde birden daha sık olamayacağını belirtti.

İki yönetmeliğin birbiriyle çeliştiğine dikkat çeken SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bu koşullarda bir asistan hekimin aylık mesaisi 300 saate kadar çıkabiliyor. Bunun karşılığında nöbetin saatlik ücretinin de 44 TL olduğu görülüyor. Yani devlet bir başka hekim çalıştırmak yerine, bir asistan hekimi 5-6 bin lira maliyetle çalıştırabiliyor. Asistan hekimleri ucuz iş gücüne çeviriyorlar” ifadelerini kullandı. “Bakanlık gerçekten asistan hekimlere fazla nöbet tutturmama konusunda samimiyse bir memura fazla mesaide ne kadar ücret veriyorsa o kadar ücret vermeli” diyen Yalçınkaya, “Bu durumda, hastaneler yeni bir hekim almak zorunda kalacaklar” dedi.