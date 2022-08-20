Hekimlerden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: 'Bu sistemden vazgeçin'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Hekimler, yönetmelikle emekliliğe yansıyan bir ücret gelmediğini vurgulayarak “Tüm sağlık çalışanları için adil, güvenceli, emekliliğe yansıyan bir düzenleme yapınız” çağrısını yaptı.

‘BU SİSTEMDEN VAZGEÇİN’

Açıklamada Sağlık Bakanlığı’na şu çağrıda bulunuldu:

“Doktorları, yoksulluk sınırında bir ücret için günde 150 hasta bakmaya zorlamaktan, meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi 32 saatlik uykusuz nöbetin ertesinde çalışmaya ‘teşvik’ etmekten, bitkisel hayatta olduğunu bizzat kabul ettiğiniz bu sistemi, adını değiştirip sürdürmeye çalışmaktan artık vazgeçiniz.

Tıp fakültelerini ve tüm branşları da kapsayacak biçimde, asistanlar ve uzmanlar başta olmak üzere bütün hekimler ve tüm sağlık çalışanları için adil, güvenceli, emekliliğe yansıyan ve insanca yaşamaya yetecek adil ve hakkaniyetli bir düzenleme yapınız.

Halkımızın sağlığına sahip çıkmaya, meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarını savunmaya devam edeceğiz.”