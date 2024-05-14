SES: Hemşire açığı sorunların ana nedeni

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:50

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:50

SES İzmir 2 Nolu Şube, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında basın açıklaması yaptı. Hemşirelerin iş yükü ve ücret adaletsizliğine tepki gösteren hemşireler, “İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz” sloganı atarken; “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Uzun çalışma saatleri yasaklansın”, “Personel açığı giderilsin”, “İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz”, “Angarya çalışma yasaklansın”, “İLO 190 sayılı sözleşme imzalansın”, “Sağlıklı, doyurucu, besleyici yemek haktır”, “Eşit işe; eşit ücret” dövizleri açıldı.

“2021 VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE 1000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HEMŞİRE SAYISI 2.8”

SES İzmir 2 Nolu Şube Sekreteri Fatih Özbilgi, sözlerine tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayarak başladı. Hemşirelerin yıllardır yetersiz istihdam düzeyleri ile çalıştırıldıklarını söyleyen Özbilgi, “Sağlık politikacılarının bilimsel verilere rağmen nitelikli, güvenceli ve yeterli sayıda hemşire istihdam etmemek için son 21 yıldır özel bir çaba içerisinde olduğu görülmektedir. 2022 verilerine göre kamu ve özelde çalışan hemşire sayısı 243 bin 565’tir. 2021 yılı OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8’dir. OECD ortalaması ise 9,2’dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla hemşire açığı devam ederek sorunlarımızın ana nedeni olmaya devam edecektir” dedi.

“SABİT ÜCRET DÜZENLEMESİNE GEÇİLMELİ”

Hemşirelerin mesleğini icra ederken yaşadıkları zorluklara da değinen Özbilgi, sorunların giderilmesi için hemşirelerin taleplerini şöyle sıraladı: