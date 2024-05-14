SES: Hemşire açığı sorunların ana nedeni
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dünya Hemşireler Haftası kapsamında Alsancak Devlet Hastanesi’nin bahçesinde mesleğinin sorunlarına dair açıklama yaptı. Hemşireler yıllardır yetersiz istihdam düzeyleriyle çalıştırılmaya alıştırıldığını aktaran Ses İzmir 2 Nolu Şube Sekreteri Fatih Özbilge, “Hemşire açığı devam ederek sorunlarımızın ana nedeni olmaya devam edecektir” dedi.
SES İzmir 2 Nolu Şube, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında basın açıklaması yaptı. Hemşirelerin iş yükü ve ücret adaletsizliğine tepki gösteren hemşireler, “İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz” sloganı atarken; “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Uzun çalışma saatleri yasaklansın”, “Personel açığı giderilsin”, “İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz”, “Angarya çalışma yasaklansın”, “İLO 190 sayılı sözleşme imzalansın”, “Sağlıklı, doyurucu, besleyici yemek haktır”, “Eşit işe; eşit ücret” dövizleri açıldı.
“2021 VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE 1000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HEMŞİRE SAYISI 2.8”
SES İzmir 2 Nolu Şube Sekreteri Fatih Özbilgi, sözlerine tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayarak başladı. Hemşirelerin yıllardır yetersiz istihdam düzeyleri ile çalıştırıldıklarını söyleyen Özbilgi, “Sağlık politikacılarının bilimsel verilere rağmen nitelikli, güvenceli ve yeterli sayıda hemşire istihdam etmemek için son 21 yıldır özel bir çaba içerisinde olduğu görülmektedir. 2022 verilerine göre kamu ve özelde çalışan hemşire sayısı 243 bin 565’tir. 2021 yılı OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8’dir. OECD ortalaması ise 9,2’dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla hemşire açığı devam ederek sorunlarımızın ana nedeni olmaya devam edecektir” dedi.
“SABİT ÜCRET DÜZENLEMESİNE GEÇİLMELİ”
Hemşirelerin mesleğini icra ederken yaşadıkları zorluklara da değinen Özbilgi, sorunların giderilmesi için hemşirelerin taleplerini şöyle sıraladı:
- Hemşire açığının kapatılması, iş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli,
- Hemşire sayısının yetersizliği, pandemi, emeklilik ve yurt dışına göçün de bu sorunun daha da derinleşmesi nedeniyle KHK’larla ihraç ettiğiniz deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli,
- Çocuk bakımı ve ebeveyn hakları kapsamında çalışma koşulları göz önünde bulundurularak 24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılmalı. Kreşler 0-3 yaş çocuk grubunu da içerecek şekilde düzenlenmeli,
- Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalıdır. Ücretler, insanca yaşam koşullarına yetecek, emekliliğe de yansıyacak tek kalemde ödenmeli ve sabit ücret düzenlemesine geçilmeli,
- Fiili hizmet zammı geçmişe yönelik çalışmaları da kapsamalı,
- Fazla çalışma kapsamına giren gece nöbeti katsayısı 3 ile, hafta sonu mesai katsayısı 2 ile ve bayram günlerinde mesai katsayısı 4 ile çarpılarak ödenmeli,
- Riskli birim, özellikli veya acil birim farkı alınması için fiilen yapılan işin dikkate alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalı,
- Mesleğe bağlı oluşan hastalıklara yönelik yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli, meslek hastalıkları tabloları yeniden düzenlenmeli,
- 5510 kapsamında olan hemşirelerin emeklilik maaşlarına 3600 ek gösterge karşılığında artışlar yapılmalı,
- Hemşireleri doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken hemşireler ya da sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır.
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