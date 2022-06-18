Ses kısıklığı ve ağrısı hayati tehlike oluşturabilir

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Gırtlak iltihabı (larenjit) ile ilgili tanı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, hastalığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, "Gırtlak iltihabına tıbbi olarak larenjit denir. Gırtlağın birçok alt birimleri vardır ama bizi esasen ses telleri ve etrafındaki yapılar ilgilendirmektedir. Ses tellerinde ödem, şişlik gibi rahatsızlık veren sebepler iltihap oluşturabilir. Larenjitin bir de sesin kötüye kullanımına bağlı enfeksiyon dışı sebepleri var. Bizler de enfeksiyon dışı oluşan sağlık sorununu daha çok görüyoruz ama mevsim geçişi ve burun tıkanıklığı gibi durumlarda, boğaz kuru kalınca enfeksiyon ajanlarına bağlı olarak da larenjit tablosu görebiliyoruz.

- Virüs ya da bakteri gibi etkenler, ses tellerinde ödem veya iltihap yapabilir. Bu sebeple hastalar bize seste kalınlaşma, ses kısıklığı, ateş, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetlerle geliyor. Larenjitin küçük çocuklarda da farklı türleri var. Onlarda daha çok viral etkenler oluyor. Tabi bu sebeple çocuklarda nefes darlığı da ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu sorunlar nedeniyle boğazda delik açmak ve entübe etmek zorunda kalabiliyoruz. Aslında hastalık basit gibi görünse de bazı kesimlerde hayatı tehlikeye sokacak duruma varabiliyor” dedi.

"ÇOK FAZLA ÖDEM OLURSA DA HASTA SIRT ÜSTÜ YATAMAZ"

Hastanın ses tellerindeki şikayeti daha iyi tespit etmek için kamera kullanıldığını anlatan Dr. Kenar, “Larenjit tanı ve tedavi yöntemini bilen hekim arkadaşlarımız hastayı gördüğü zaman tanısını koyabilir. Bu hastalık konuyla ilgili uzmanlarımız tarafından gözle görülebilir. Bunu hastanın sesinin kısık olmasından anlayabiliyoruz. Bir de çok fazla ödem olursa da hasta sırt üstü yatamaz ve dik oturur, kafasını öne doğru eğer. Çünkü oradaki pozisyona bağlı olarak nefes darlığında çok şiddetli ağrı çekebilir.

- Çok ağır olmayan vakalarda ses tellerine kamera ile bakarak ses telinin fizik muayenesinde herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Ses kısıklığı kamerayla bakarak da anlaşılabilir. Teşhisi koyduktan sonra viral ya da bakteriyel gibi enfeksiyon kaynaklı sorun olduğuna karar verildiğinde ilaç tedavisi uyguluyoruz. Aslında larenjit hastalığı üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir türüdür. Tabii bunun gibi ciddi solunum sorununa yol açan başka hastalıklarda bulunuyor. Bu hastalıklar akciğerde şiddetlenirse ciddi sorun oluşturur.

- Eğer hastanın ses teline kamera ile baktığımızda enfeksiyona bağlı şikayet değilse aşırı sigara içmek, kötü hava ortamı veya yüksek sesle bağırmak sebebiyle ödem de olabiliyor. Bu ödemi azaltmaya yönelik farklı ilaçlarla tedavi vermekteyiz. Toplu ve kalabalık alanlarda larenjit hastalığına daha çok rastlıyoruz. Larenjit hastalığında erken tedavi yapılmazsa hava yolu tıkanabilir ve nefes almak zorlaşabilir. Bu durumda hastanın sağlıklı hava alabilmesi için ya entübe etmek ya da boğaza delik açmak gerekiyor. Bu sorunu yaşamamak için zamanında konuyla ilgili hekime başvurmak çok önemlidir” diye konuştu.



