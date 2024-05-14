SES’li hemşirelerden sağlık sistemi eylemi: ‘Şiddetle başbaşa kaldık’

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Hemşireler adına basın açıklamasını SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey okudu. COVID-19 pandemisiyle birlikte ağır ve uzun olan çalışma saatlerinin daha da artırıldığını kaydeden Karacabey, “Yaptığınız şey halka bizi alkışlatıp, ek ödemede tavan diye tanımladığının cam tavanlara bizi mahkûm edip ücret adaletsizliğini genişletmek oldu” dedi.



İktidarın, işyerlerinde can güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğunun da altını çizen Karacabey, “Bizi giderek artan şiddetle baş başa bıraktınız. Ömür hemşire çalıştığı işyerinde katledildi” diye konuştu. Hemşirelerin yetersiz istihdam düzeyine de değinen Karacabey, şunları kaydetti:

“2022 verilerine göre kamu ve özelde çalışan hemşire sayısı 243 bin 565’tir. 2021 OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8’dir. OECD ortalaması ise 9.2’dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada yer almaktadır.

"TEK KALEM MAAŞ İSTİYORUZ"

-Hemşirelerin bazı istekleri şunlar:

-Atama bekleyen hemşireler kadrolu istihdam edilmeli.

-24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılmalı.

-Çalışanlar arasında adaletsizliği derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalı, ücretler tek kalemde ödenmeli ve sabit ücret düzenlemesine geçilmeli,

-Fiili hizmet zammı geçmişe yönelik çalışmaları da kapsamalı,

-Meslek hastalıkları tabloları yeniden düzenlenmeli.

"EMEKLERİ SAKIZ PARASI ETMİYOR

Hemşirelerin ve ebelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 5 Mayıs Ebeler Günü, 12 Mayıs ise Hemşireler Günü olarak kutlanıyor, sorunlar dile getiriliyor. Türkiye’de ebeler ve hemşireler emeklerinin karşılığının bir sakız parası bile etmediğine tepki gösteriyor.



HASTAN BAŞINA 2 TL

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Beyaz Reform’la birlikte ebelere, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) hasta başına 2 TL, saat başına da 12 TL teşvik ve destek ödemesi verildiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 56 bin 310 ebe ve 177 bin 866 hemşire çalıştığına işaret eden Yalçınkaya, “Birçok ebe ve hemşire arkadaşımız özel sektörde asgari ücrete çalıştırılırken, kamuda yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Ebe arkadaşlarımızın yoğunlukla çalıştığı ASM’lerde ise emeğinin değeri yok” diye konuştu.



Yalçınkaya, “ASM’lerdeki ebe ve hemşire arkadaşlarımız günde 61 hasta üstünde hasta bakarsa 1177 TL teşvik ödemesi, 883 TL destek ödemesi olmak üzere toplam 2 bin 60 TL ödeme alıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Yalçınkaya, bu hakkın Beyaz Reform’la “sağlıkta devrim” olarak sunulduğunu da anımsattı.





