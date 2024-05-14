SES’li hemşirelerden sağlık sistemi eylemi: ‘Şiddetle başbaşa kaldık’
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) bağlı hemşireler, 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında dün Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.
Hemşireler adına basın açıklamasını
SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey
okudu. COVID-19 pandemisiyle birlikte
ağır ve uzun olan çalışma saatlerinin
daha da artırıldığını kaydeden
Karacabey, “Yaptığınız şey halka bizi
alkışlatıp, ek ödemede tavan diye
tanımladığının cam tavanlara bizi
mahkûm edip ücret adaletsizliğini
genişletmek oldu” dedi.
İktidarın, işyerlerinde can güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğunun da altını çizen Karacabey, “Bizi giderek artan şiddetle baş başa bıraktınız. Ömür hemşire çalıştığı işyerinde katledildi” diye konuştu. Hemşirelerin yetersiz istihdam düzeyine de değinen Karacabey, şunları kaydetti:
“2022 verilerine göre kamu ve özelde çalışan hemşire sayısı 243 bin 565’tir. 2021 OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8’dir. OECD ortalaması ise 9.2’dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada yer almaktadır.
"TEK KALEM MAAŞ İSTİYORUZ"
-Hemşirelerin bazı istekleri şunlar:
-Atama bekleyen hemşireler kadrolu istihdam edilmeli.
-24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılmalı.
-Çalışanlar arasında adaletsizliği derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalı, ücretler tek kalemde ödenmeli ve sabit ücret düzenlemesine geçilmeli,
-Fiili hizmet zammı geçmişe yönelik çalışmaları da kapsamalı,
-Meslek hastalıkları tabloları yeniden düzenlenmeli.
"EMEKLERİ SAKIZ PARASI ETMİYOR
Hemşirelerin ve ebelerin
topluma yaptıkları katkıları
onurlandırmak üzere her yıl
dünya genelinde 5 Mayıs Ebeler
Günü, 12 Mayıs ise Hemşireler
Günü olarak kutlanıyor, sorunlar
dile getiriliyor. Türkiye’de ebeler
ve hemşireler emeklerinin
karşılığının bir sakız parası bile
etmediğine tepki gösteriyor.
HASTAN BAŞINA 2 TL
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e
değerlendirmelerde bulunan
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES)
İşyeri Temsilcisi Kubilay
Yalçınkaya, Beyaz Reform’la
birlikte ebelere, aile sağlığı
merkezlerinde (ASM) hasta
başına 2 TL, saat başına da 12
TL teşvik ve destek ödemesi
verildiğinin altını çizdi. Sağlık
Bakanlığı bünyesinde 56
bin 310 ebe ve 177 bin 866
hemşire çalıştığına işaret
eden Yalçınkaya, “Birçok
ebe ve hemşire arkadaşımız
özel sektörde asgari ücrete
çalıştırılırken, kamuda
yoksulluk sınırı altında çalışıyor.
Ebe arkadaşlarımızın yoğunlukla
çalıştığı ASM’lerde ise emeğinin
değeri yok” diye konuştu.
Yalçınkaya, “ASM’lerdeki
ebe ve hemşire arkadaşlarımız
günde 61 hasta üstünde hasta
bakarsa 1177 TL teşvik ödemesi,
883 TL destek ödemesi olmak
üzere toplam 2 bin 60 TL ödeme
alıyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Yalçınkaya, bu hakkın
Beyaz Reform’la “sağlıkta
devrim” olarak sunulduğunu da
anımsattı.
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