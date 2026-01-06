Sessiz katile karşı basit önlemler hayat kurtarır

Bursa’nın özellikle kış aylarında, soğuk havanın ardından gelen şiddetli lodosa maruz kalabildiğini belirten Uzm. Dr. Çetin, vatandaşların bu sebeple ısıtıcı kullanımında azami dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Halk arasında ’Sessiz Katil’ olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde alınmasının birkaç dakika içinde ölüme neden olacağını hatırlatan Çetin, "Bu yüzden İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar. Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde kullanılan ısıtıcıların bakımı yapılmadığında ya da dikkatsizce kullanıldığında gerçekleşir" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit fakat hayati derecede önemli olduğunu belirten Çetin, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uzman önerilerini dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Şofben ve kombi kullanılan alanların da yeterince havalandırılması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Çetin, "Bunun yanı sıra soba kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız sobayı yakmak zorunda kaldıklarında dikkatle takibini gerçekleştirmelidirler. Bacalar uzmanların belirlediği standartlara uygun olmalı, bu kapsamda baca bağlantıları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyleyen Çetin, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama, tadilat gibi sebeplerle kaçak olmadığından emin olunması ve yetkili kişilerce onarılmasının gerektiğinin altını çizdi.

112’Yİ ARAYIN

Belirtileri zor fark edilen, fark edilmesi ile ölüm arasında çok az zaman olduğunu özellikle belirten Çetin, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip, derhal açık havaya çıkılmalıdır. Bulundukları ortam hemen havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112’ye haber verilmelidir."

Son olarak vatandaşların göstereceği azami dikkat ile karbonmonoksit zehirlenmelerinin en aza ineceğinin altını çizen Uzm. Dr. Çetin, zehirlenmenin tedavisinin korunmaktan daha zor olduğunu sözlerine ekledi.