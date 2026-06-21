Seyahat öncesi dikkat: Sağlık hazırlığını ihmal etmek tatili hastanede bitirebilir

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi tatil planları yaparken uzmanlar seyahat öncesi sağlık hazırlıklarının göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Özellikle yurtdışı seyahatlerinde gidilecek ülkeye özgü hastalık risklerinin araştırılması ve gerekli aşıların yaptırılması, hem sağlık sorunlarının hem de olası karantina uygulamalarının önüne geçiyor.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, tatil planlarında sağlık ve aşı hazırlığının çoğu zaman ihmal edildiğini belirterek “Özellikle yurtdışı seyahatlerinde ülkemizde nadir görülen ancak gidilecek ülkede sık rastlanan hastalıklara karşı önlem almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın Seyahat Sağlığı platformundan veya danışma hattından gerekli tedbirler öğrenilebilir” dedi.

Kırımlı, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda sadece hastalık riskinin değil, karantina uygulamalarının da seyahati olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Seyahat sağlığının; yolcu ishali, bulaşıcı hastalıklar ve özel sağlık durumu bulunan kişilerin ihtiyaçlarını kapsayan geniş bir alan olduğuna dikkat çeken Kırımlı, “Kronik hastalığı olanlar, hamileler ve küçük çocuklar seyahat öncesinde sağlık planlamalarını mutlaka yapmalı. Tatil bavulu hazırlanırken sağlık da planlanmalı” diye konuştu.

KENEYE KARŞI UYARI

Yurtiçi tatillerde yaralanmalar, böcek ısırıkları, sıcak çarpması ve alerjilerin önemli riskler arasında yer aldığını belirten Kırımlı, özellikle kamp ve trekking yapanları kene tehlikesine karşı uyardı. İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde görülen kenelerin kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına yol açabildiğini söyleyen Kırımlı, doğada uzun kollu kıyafetler giyilmesi ve dönüşte vücut kontrolü yapılması gerektiğini ifade etti.

Tetanoz aşısının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kırımlı, son 10 yılda rapel doz yaptırmayanların ve 1985 öncesi doğanların aile sağlığı merkezlerine başvurarak aşı durumlarını kontrol ettirmelerini önerdi.