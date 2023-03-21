SGK'den gözlük cam ve çerçeve için destek ödemelerinde artış
SGK, gözlük cam ve çerçeve destek bedellerinin yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldığını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cam ve çerçeve destek bedellerinin artırıldığını açıkladı.
Buna göre, cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde ise yüze 160 artış sağlandı.
SGK'nin paylaşımında ayrıca prizmatik camların da geri ödeme kapsamına alındığı, değişim süresinin ise 3 yıldan 2 yıla indirildiği aktardı.
Daha önceki uygulamada 3 yıldan önce değiştirilen gözlüklere destek sağlanmıyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?