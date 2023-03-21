SGK'den gözlük cam ve çerçeve için destek ödemelerinde artış

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:24

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:24

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cam ve çerçeve destek bedellerinin artırıldığını açıkladı.

Buna göre, cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde ise yüze 160 artış sağlandı.

SGK'nin paylaşımında ayrıca prizmatik camların da geri ödeme kapsamına alındığı, değişim süresinin ise 3 yıldan 2 yıla indirildiği aktardı.

Daha önceki uygulamada 3 yıldan önce değiştirilen gözlüklere destek sağlanmıyordu.