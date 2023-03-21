SGK'den gözlük cam ve çerçeve için destek ödemelerinde artış

SGK, gözlük cam ve çerçeve destek bedellerinin yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:24
SGK'den gözlük cam ve çerçeve için destek ödemelerinde artış
Abone Ol google-news

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cam ve çerçeve destek bedellerinin artırıldığını açıkladı.

Buna göre, cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde ise yüze 160 artış sağlandı.

SGK'nin paylaşımında ayrıca prizmatik camların da geri ödeme kapsamına alındığı, değişim süresinin ise 3 yıldan 2 yıla indirildiği aktardı.

Daha önceki uygulamada 3 yıldan önce değiştirilen gözlüklere destek sağlanmıyordu.

 

 

 


Sosyal Güvenlik Kurumu gözlük

İlgili Haberler

Yurttaşların ardından SGK emekçileri de kapıya dayandı

Yurttaşların ardından SGK emekçileri de kapıya dayandı
SGK memurlarından EYT isyanı

SGK memurlarından EYT isyanı
SGK önünde EYT izdihamı! Polis müdahale etti

SGK önünde EYT izdihamı! Polis müdahale etti

En Çok Okunan Haberler