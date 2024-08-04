Sıcak havada hijyen koşullarına uymadan saklanan besinler zehirliyor

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

Uzmanlar hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en sık görülen sağlık sorunlarından birinin besin zehirlenmesi olduğunu söylüyor. Sokak lezzetleri arasında sevilerek tüketilen midye, haşlanmış mısır gibi gıdaların hijyen ve saklama koşullarına uyulmadan uzun süre güneş altında bekletilerek satılması, tüketenlerde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor. Öte yandan açıkta satılan simitlerin de toz veya yabancı madde bulaşması sonrası bakteri oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, açıkta kalan ve uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

SICAKTA ÇABUK BOZULUYORLAR

Yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar ile konuştuk.

Yaz aylarında gıdaların sıcaklık nedeniyle kolay bozulduğuna değinen Erbaydar, “Yazın turistik yerlerde eğer denetimsiz satıcılar söz konusuyla onların sattıkları ürünler bozuk olabiliyor. Daha sık zehirlenme ile karşımıza çıkan gıdalar süt ve yumurta içeren yiyecekler ve et-tavuk eti. Kaynağı belirsiz ise bu tür gıdaları tüketmekten kaçınmak gerekiyor” dedi.

Güvenilir gıdaların olmadığı yerde kişilerin evden getirdikleri yiyecekleri tüketmelerinin daha sağlıklı olduğunu belirten Erbaydar, “Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde buzdolaplarındaki sütlü gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle eriyip yeniden donan dondurmalar tüketilmemeli. Eğer gıda zehirlenmesi olursa kusma ve ishal en önemli belirtilerdir. Bunlar bir iki defadan fazla ve yoğun ise vücutta su kaybına yol açarak dengeleri bozabiliyor. Bu durum özellikle yaşlılarda, kronik rahatsızlığı olanlarda ve bebeklerde risk taşıyor” ifadelerini kullandı. Erbaydar öte yandan şebeke suyunun temizliğinden emin olunmayan yerlerde suyun tüketilmemesi gerektiğini ve kafelerdeki içeceklere atılan buzun da riskli olduğunu ifade etti.