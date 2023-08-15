Sıcak su torbaları göründüğü kadar masum değil, tehlike saçıyor
Kas ağrılarını dindirmek için özellikle kadınların regli dönemlerinde sıklıkla kullandığı sıcak su torbalarının aslında göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı.
Sıcak su torbaları kas ağrılarını dindirmede ve regli dönemlerinde olduça fazla tercih edilen bir yöntem ancak sıcak su torbaları yanlış kullanıldığı takdirde sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
Uzmanlara göre termofor olarak da bilinen sıcak su torbası; kauçuk gibi malzemelerden yapılan, içerisine kaynar sıcak su doldurulan ve bu suyun sıcaklığını belli bir süre muhafaza eden bir üründür. Genellikle soğuk günlerde, kas ve karın ağrılarında tercih edilir. Sıcak su torbalarının bilinçli kullanımı sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.
AĞRININ NEDENİNİ BİLMEDEN SICAK SU TORBASI KULLANMAYIN
Uzmanlar, sıcak su torbasının yanlış kullanımının sağlığa zarar verebileceğini söyledi. Uzmanlara göre her karın ağrısı için sıcak su torbası kullanmamalısınız. Karın ağrısı değil de apandisitten kaynaklanıyorsa tam tersi bir etki yaratabilir ve apandisitiniz patlayabilir.
HAMİLELİKTE SICAK SU TORBASI KULLANIMINA DİKKAT EDİN
Hamilelik döneminde gün içinde bel, sırt ve kasık ağrıları yaşayabilirsiniz. Bu dönemde sıcak su torbasını uygun şekillerde kısa süreli kullanmak daha doğru olabilir. Ancak bu uygulamayı alışkanlık haline getirmemelisiniz. Alışkanlık haline gelirse düşük riski oluşturabilir. Uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız.
AĞRILI BÖLGELERDE ENFEKSİYON VARSA TEHLİKELİ OLABİLİR
Şeker hastalarının sıcak su torbası kullanması uygun değildir ve uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Aynı durum nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için de geçerlidir. Bu hastalar uyuşukluk yaşadıkları için olası bir yanma ve tahrişi hissedemezler. Safra kesesindeki taşların neden olduğu ağrılar için sıcak su torbaları kullanılmamalıdır. Taşın daha da büyümesine neden olabilir.
HASSAS CİLTLERDE YANIK VE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR
Plastik ve kauçuk malzemelerden yapılmış sıcak su torbası hassas ciltler için uygun değildir. Kırık veya eklem çıkığı durumunda sıcak su torbası uygulamayın. Sıcak suyun etkisi ile sorunlu bölgede ödem toplanabilir. Bu da kemikte şişmeye neden olur.
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