Sıcak yaz günlerinde su tüketimine dikkat günde 2,5 litre su için

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:00

Artan sıvı ihtiyacının gün içinde enerji düşüklüğü, baş ağrısı, tansiyon düşmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Özellikle sıvı tüketimi ile yakından ilişkili böbrek, tansiyon, kalp hastaları, hamileler, emziren kadınlar ve çocuklar, bebeklerin su tüketimine çok önem verilmelidir. Günlük su tüketiminin yanında mutlaka öğünümüzde sıvı alımını destekleyecek sebze-meyve gruplarına yer vermeliyiz. Bunun için öğünde sebze yemeği-salata, ayran, komposto gibi içeceklerde bulundurmalıyız ile sıvı alımını desteklemeliyiz” dedi.

“SAAT BAŞI 1-2 BARDAK OLACAK ŞEKİLDE SU İÇİLMELİDİR”

İçilmesi gereken suyun bir defada fazlaca içilmesinin mide sağlığı açısından uygun olmadığını ifade eden Koçan, “Sık aralıklarla içilmesi en uygunudur. Saat başı 1-2 bardak olacak şekilde su içilmelidir. Kola gibi asitli içecekler hem çok şeker içermekte hem de gazlı oluşu nedeniyle uzak durmalı, tüketimini sınırlandırmalıyız. Asit içerikleri nedeniyle ciddi mide sorunlarına neden olabilmektedir. Limonata, meyve suyu tüketiminde hazır olanların içindeki şeker oranlarını göz önünde bulundurarak, taze evde yapılmış olanlarını tercih etmeliyiz, yemekle birlikte tüketmek yerine yemek arkası tüketmek daha iyi bir tercih olacaktır. Yine limonata veya maden suyuna ekleyeceğimiz zencefil sindirim şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“MEYVE TÜKETİMİ DE İYİ BİR SIVI DESTEĞİ OLACAKTIR”

Çay ve kahve tüketiminde kafein oranı nedeniyle tüketim miktarlarını sınırlı tutulması gerektiğinin altını çizen Beykent Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “2-3 fincan çay kahveyi, demir eksikliğine neden olmaması için yemekten en az 45 dakika 1 saat bekledikten sonra tüketmeliyiz. Maden suyu tüketimi yine gün içinde kaybettiğimiz elektrolit açığının kapatılmasında iyi bir tercih olacaktır. Sade olanlarını tercih ederek, meyveli olanlarının içeriğindeki şeker alımından kaçınmış oluruz. Meyve çeşidinin bol olduğu bu mevsimde meyve tüketimi de iyi bir sıvı desteği olacaktır, yalnız meyvenin şeker kaynağı olduğu unutulmamalı porsiyon miktarlarına dikkat edilmeli, yemeğin hemen arkasından tüketilmemelidir” dedi.

“AYRAN İÇİNE BİRKAÇ YAPRAK NANE KATIN”

“Hazımsızlık, reflü gibi şikayetler mevcutsa yemekten sonra tüketeceğimiz rezene çayı ile midemizi rahatlatabiliriz” ifadelerini kullanan Koçak, “Gün içinde kaybettiğimiz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi bir protein kaynağı da olan yoğurttan yapacağımız ayran içine birkaç yaprak nane katarak yemek arkası midemizin rahatlamasını sağlayabilir” şeklinde konuştu.