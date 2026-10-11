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Sigara satışında 'kimlik şartı' mı geliyor? Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sigara satışında 'kimlik şartı' mı geliyor? Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu'ndan yeni açıklama

11.10.2026 14:20:00
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Haber Merkezi
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Sigara satışında 'kimlik şartı' mı geliyor? Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında TC kimlik numarası isteneceği yönündeki sözlerinin tartışma yaratması üzerine, "konuya ilişkin yeni kanun taslağı hazırlıklarını, kişisel verilerin korunması çerçevesinde ele aldıklarını" açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışları sırasında TC kimlik numarası isteneceği şeklindeki açıklamasına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, "18 yaş alındaki çocuklara tütün ürünü satışının engellenmesini önceliklendirdiklerini belirterek, konuya ilişkin yeni kanun taslağı hazırlıklarını, kişisel verilerin korunması çerçevesinde ele aldıklarını" açıkladı.

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Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara nedeniyle zarar görmüş bir akciğer görseli paylaşarak, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz. Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

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