Sigarayı bırakanlarda kansere yakalanma riski azalıyor

Akciğer kanserinde en önemli riskin sigara olduğunu söyleyen Culha, erken farkındalığın ve sigaradan uzak durmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Culha; çevresel kirlilik, sanayi alanlarında maruz kalınan toksik maddeler ve özellikle akciğer zarı kanserinde asbestin de önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu kaydetti. Kesin bir korunma yöntemi bulunmamakla birlikte, risk faktörlerinden uzaklaşmanın hastalığa yakalanma ihtimalini azalttığını belirten Culha, özellikle sigaranın bırakılmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Sigarayı bırakan kişilerde, 10 yılın ardından akciğer kanserine yakalanma riskinde belirgin bir düşüş yaşandığını hatırlatan Culha, "Akciğer kanserinde en önemli nokta sigaradan uzak durmaktır. Bu ay vesilesiyle toplumu bir kez daha bilinçlendirmek istiyoruz. Herkese sağlıklı ve kansersiz günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.