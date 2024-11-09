Siirt’te öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesine inceleme
Siirt’in Kurtalan ilçesinde 19 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde 19 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin Kurtalan Kaymakamlığı, açıklama yaptı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, "8 Kasım 2024 tarihinde, Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesinde yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencimiz sabah saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir" denildi.
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