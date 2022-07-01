Site havuzları önlem alınmazsa tehlike saçıyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Yaz mevsiminin başlaması, okulların tatil olması ile birlikte site ve otellerin yüzme havuzlarına olan talebi arttı.

Periyodik olarak temizliğinin ve su analizinin yapılması gereken havuzlar analizlerin yapılmaması durumunda tehlike saçıyor. Sitelerde bulunan havuzlar site yönetimi ve kat maliklerinin sorumluluğu altında bulunuyor. Havuz kullanımından dolayı hastalığa yakalanan vatandaşlar, hastalığını havuz kaynaklı olduğunu belgelemeleri halinde site yönetimlerine yaptırım uygulayabiliyor.

SORUMLULUK SİTE YÖNETİMİNDE

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır, “Yaz sezonunun başlaması ile birlikte tesis ve sitelerde bulunan havuzlara talep artıyor. Sitelerde bulunan havuzları kullanan insanların uyması gereken kurallar olmasıyla birlikte site yönetimi veya havuzla sorumlu olan ilgili kişilerinde dikkat etmesi gereken hususlar var. Havuzla ilgili yönetimin Havuz suyunun şartlandırmasında ve bu şartlandırmadan sonra da bakımını ve kontrollerinde dikkat etmesi gerekiyor.

Havuz sorumluları genelde testkit ile Havuzun günlük ideal sonuçlarını alıyor. Ama bu yeterli değil çünkü, testkitler yardımı ile havuzun günlük sonuçları alınıyor. Havuz suyu içinde bulunan mikrop ve mikrobik özellikler taşıyan değerleri alınmıyor. Havuz suyunun akredite edilmesi ve periyodik aralıklarla bu işlemin yapılması gerekiyor. Havuz kullanımlarında ebeveynlerimizin ’de dikkat etmesi gerekiyor çünkü çocuklarımıza havuza bıraktığımızda belli dönemlerde belli aralıklarda onların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına mola vermeleri gerekiyor.

Havuz şartlandırması yapıldıktan sonra suyun şartlandırması yapılması ve sonrasında havuzun uygun olup olmadığına bakmak için akredite edilmiş laboratuvarlarda sonuçların alınması gerekiyor. Yoğun kullanımların olduğu dönemlerde belli periyotlarda kullandıktan sonra da belli dönemlerde bu sonuçları yaptırması site yönetiminin yaptırmasında fayda var.

Havuzu kullanmadan önce kullanıcıların laboratuvar sonuçlarını sormaları laboratuvar sonuçları yapılmış ise görmeleri çok önemli. Çünkü havuz kullanımı çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Mantar hastalığı ve mikrobik hastalıklara yol açıyor. Nedeni havuz suyunun içine suyu temizlemek için atılan kimyasallar. Mikrobik olarak hastalıklara yol açabiliyor. Havuz kullanımı sonrası yaşanan hastalıklarda doktor raporu ile belgelenmesi durumunda ve havuzun analiz raporu yoksa veya yapılmamış ise mağdur olan kişi yasal olarak tüm haklarını talep eder" şeklinde konuştu.