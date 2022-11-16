Sivilce ve akneler neden olur? Beslenme ile alakası var mı? Nasıl çözüm olur?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Artık hepimizin bildiği üzere Akne / sivilce bir tür cilt hastalığıdır. Ağrılı ve kontrol edilemeyen bir sivilce sorununuz varsa zaman kaybetmeden mutlaka bir dermatoloğa danışmalısınız. Öncelikle yağlı bir cilde sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki temel nedenler de sivilceye neden olur.

Cilt ve güzellik uzmanı Meltem Öztürk, akne ve sivilce oluşum nedenlerini şöyle sıraladı:

