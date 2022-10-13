Akneli ciltler cildini nasıl korumalı? Nelere dikkat etmeli?

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, akneli cilt bakımına ilişkin bilgiler verdi.

Güngen'in açıklaması şöyle:

Akne problemi ile karşılaşan birçok kişinin en sık yaptığı hataların başında cildi kurutacak ürünleri kullanmak geliyor. Ancak, cildinizi aşırı kurutarak aknelerle savaşamazsınız. Çünkü, cilt yüzeyi çok fazla kurursa, cildin sebum ve yağ üretimi artacak ve akne problemini daha da zorlaştıracaktır. Bu nedenle, akne problemi söz konusu olduğunda yapılabilecek en iyi şeylerden biri; cildi nemli tutarak yağ ve sebum dengesini korumak olacaktır.

Akneye meyilli bir cildiniz varsa, gün içinde cildinizi çok fazla yıkamaktan kaçının; sabah ve akşam yıkamak yeterlidir. Yağlı ve akneye meyilli cildiniz için salisilik asit içeren yüz yıkama jeli kullanmak da iyi bir seçimdir. Çünkü, bakterilerle savaşarak ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir.

Cilt bakımı, pek çok kadın için temizleme ve nemlendirme adımlarından oluşur. Ancak, ihmal edilen bir adım var ki, özellikle akneli ciltler için gerçekten gözden kaçırılmamalıdır. Tonik, gözeneklerde biriken kir ve yağları temizlemek ve cildin PH dengesini dengelemek için çok önemli bir cilt bakım adımıdır. Ölü cilt hücrelerinden arınmış bir cildin akne problemi yaşama olasılığı azalacaktır. Tonik seçerken, asit içeren ve cildin PH dengesini dengeleyebilecek, akneye meyilli ciltler için geliştirilmiş bir ürün seçtiğinizden emin olun.

GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneş koruması, akneli ciltlerin en çok dikkat etmesi gereken adımlardan bir diğeridir. Çünkü, güneş cildi kurutur. Bu da, cildin sebum üretimini arttırmasına neden olabilir. Bunu önlemek istiyorsanız, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyabilecek, yağsız formüllü bir koruyucuya yatırım yapmak iyi bir seçim olacaktır.

NEMLENDİRİN

Nemlendirmek, özellikle de yağlı ve akneli bir cildi olan kadınlar için biraz göz korkutucu bir adım gibi gelebilir. Çünkü, cildiniz yağlı olduğu için neme ihtiyacı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak, yağ ve nem farklı şeylerdir ve akneli ciltler dahil her cildin neme ihtiyacı vardır. Tabi ki, cildiniz yağlıysa ya da akneye meyilli bir ciltse, nemlendirici seçimi yaparken dikkatli davranmanız gerekir. Yağlı yapıda bir ürün, gerçekten de cildin parlamasına ve akne probleminin şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, su bazlı nemlendiriciler sizin için en iyi seçim olacaktır.

Nemlendirici ve serum gibi ürünler satın alırken, komedojenik olan bileşenler içeren ürünlerden uzak durun. Böylece, gözeneklerinizin tıkanmasını önleyebilirsiniz ve akne oluşumuna katkıda bulunma olasılığınız çok daha düşük olacaktır.