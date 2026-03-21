Sivilcelerdeki 'olağan şüpheli' çikolata suçsuz olabilir mi?

1960'larda, çikolata ve sivilce arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma yapıldı. En büyüklerinden birinde ikisi arasında ilişki bulunamadı. Fakat bu araştırma, o zamandan beri çok sayıda tasarım hatası nedeniyle eleştirildi.

Çikolata suçsuz bulunsa da daha yeni tarihli çalışmalar beslenme ve sivilce arasında gerçekten bir bağlantı olabileceğini gösteriyor. Özellikle de yoğun olarak doymuş yağ, şeker ve süt ürünleri içeren Batılı diyetlerle.

Sivilce (akne) ciltteki kıl foliküllerinin yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanması sonucu oluşan yaygın bir cilt rahatsızlığı.

Dermatolog ve Londra'daki King's College'da öğretim görevlisi Beibei Du-Harpur'a göre, ergenlik ve yetişkinlik döneminde görülen şiddetli veya kalıcı sivilce çoğunlukla genetik nedenlerden kaynaklanıyor.

Bunun nedeni, cildimizdeki yağ üreten bezlerin boyutunu genlerimizin belirliyor olması.

Uzmanlar, ergenlerdeki şiddetli sivilce sorununun beslenmeden ziyade, genetik faktörlerden kaynaklanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Son yıllarda özellikle kadınlarda, yetişkin aknesi vakalarında artış yaşanıyor.

Du-Harpur bunun tek bir nedeni olmadığını söylüyor ama günlük hayatımızdaki bazı çevresel faktörlerin burada rol oynayabileceğini de ekliyor:

"Genel olarak, yaşam tarzlarımız insan vücuduna çok iyi gelmiyor ve belki de sivilce bunun bir tezahürü."

Bir çalışmada, araştırmacılar modern yaşam biçiminin sivilceleri şiddetlendirdiğini söylüyor. Fakat genel sağlık durumu, bağışıklık sistemi, beslenme, enflamasyon, stres ve çevresel etkiler arasındaki etkileşimin daha fazla araştırılması gerektiğini de ekliyorlar.

Londra'daki Guy's and St Thomas Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı ve İngiliz Cilt Vakfı Sözcüsü Zainab Laftah, bu tetikleyiciler arasında stres, enfeksiyonla mücadele veya adet öncesi sendromunun (PMS) da olabileceğini söylüyor.

ÇİKOLATA SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Sivilceye neden olabileceği iddiasının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, birçok insan hâlâ çikolatayı muhtemel bir tetikleyici olarak görüyor.

Laftah'ın kliniğinde gördüğü hastaların yaklaşık onda dokuzu, sivilcelerini iyileştirmek için beslenme alışkanlıklarından hangi yiyecekleri çıkarabileceklerini soruyor ve çikolata en sık sordukları yiyeceklerden biri.

Laftah "Bazı yanlış anlamalar var ama az da olsa gerçeklik payı da var" diyor.

Uzmana göre başlıca faktör genetik yatkınlık olsa da beslenmedeki bazı bileşenler enflamasyona yol açabiliyor.

Bazı insanların süt ürünleri gibi belirli gıda gruplarına güçlü reaksiyon gösterebildiğini belirten Laftah bunun nadir görüldüğünü ve alerjiyle ilgili olabileceğini de ekliyor.