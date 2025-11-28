Skolyozda tedaviyi Cobb açısı belirliyor: 'Ergenlikte hızla ilerleyebiliyor'

Medical Park Kocaeli Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Bozkurt, çocuklarda ve ergenlerde sık görülen skolyozun erken tanı ile kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Skolyozun omurganın yana doğru eğriliğiyle karakterize edilen yapısal bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Bozkurt, "Skolyoz çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilir. Omuz, bel veya kalçada asimetri fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Skolyoz yalnızca bir duruş bozukluğu değildir. Omurgada 'S' veya 'C' şeklinde eğrilik görülebilir. Bazen dönerek kamburluğa da yol açabilir. Erken tanı eğriliğin ilerlemesini önlemek için kritik öneme sahiptir" dedi.

"DURUŞ BOZUKLUĞU ŞİKAYETİYLE GELEN ÇOCUK SAYISI ARTTI"

Son yıllarda duruş bozukluğu nedeniyle polikliniğe başvuran çocuk ve ergen sayısında belirgin artış olduğunu söyleyen Bozkurt, "Bunun en önemli nedeni tablet, telefon ve bilgisayar kullanımıyla uzun süre kötü postürde kalınmasıdır. Ayrıca ailelerin skolyoz hakkında daha bilinçli olması da erken başvuruyu artırıyor" ifadelerini kullandı.

"RİSK ALTINDA OLAN BİREYLER"

Doç. Dr. Bozkurt, skolyoz açısından risk taşıyan grupların da, "Ailede skolyoz öyküsü olan çocuklar. Hızlı boy uzatan ve uzun boylu çocuklar. Omuz veya kalça asimetrisi olanlar" olduğunu açıkladı.

"COBB AÇISI TEDAVİYİ BELİRLER"

Skolyoz tanısının mutlaka bir uzman tarafından konulması gerektiğini belirten Bozkurt, "Önce fizik muayene yapılır, ardından skolyoz grafisi ile eğrilik derecesi ölçülür. Cobb açısı tedavi planının belirlenmesinde en önemli rehberdir" dedi.

Bozkurt, tedavi süreçlerini şu şekilde paylaştı:

"20 derece altı: Kişiye özel egzersiz ve postür eğitimi yeterli olur. 20-40 derece: Egzersizle birlikte skolyoz korsesi önerilir.

40-50 derece: "Gri alan" olarak kabul edilir, hastanın yaşına göre cerrahi kararı verilir.

50 derece üzeri: Genellikle cerrahi tedavi gerekir."

"SKOLYOZ SADECE ESTETİK BİR SORUN DEĞİLDİR"

Skolyozun ilerlemesi halinde solunum güçlüğü, denge bozukluğu ve kas fonksiyonlarında kayıplar olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, "Ebeveynler çocuklarını özellikle ergenlik döneminde düzenli olarak kontrol etmeli, şüpheli bir durumda uzmana başvurmalıdır. Erişkinlerde ise uzun süren sırt ve bel ağrıları ihmal edilmemelidir. Erken tanı, skolyozun ilerlemesini durdurmanın en etkili yoludur" ifadelerini kullandı.