Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir: Uzmandan kış uyarısı

Kalp damarlarını etkileyen soğuk hava, özellikle risk grubundaki hastalarda kalp krizi riskini artırabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, “Soğuk hava damarları büzüştürerek kalbin iş yükünü artırır, bu da kalp krizi riskini ortaya çıkarabilir” diyerek özellikle stentli, bypasslı ve hipertansiyon hastalarına uyarılarda bulundu.

Kış aylarında artan kalp krizi vakalarının tüm toplumu ilgilendirmediğini belirten uzman isim, sağlıklı bireylerin soğuk havaya çıkmasında sakınca olmadığını, hatta uygun şartlarda tempolu egzersiz yapılabileceğini söyledi. Soğuk havayla birlikte damarların daralması ve tansiyonun yükselmesinin, kalp damar hastalığı bulunan kişilerde riski artırabileceğini ifade etti. Ayrıca grip, influenza ve zatürre gibi enfeksiyonların artmasının, kalp hastaları açısından durumu ağırlaştırabileceğine dikkat çekti.

“SOĞUK HAVA DEĞİL, KAPALI ORTAMLAR HASTA EDİYOR”

Soğuk havanın doğrudan hastalık yapmadığını dile getiren Prof. Dr. Faruk Hökenek, “Sorun soğuk hava değil, kapalı ve kalabalık ortamlarda enfekte kişilerden mikrop kapılmasıdır. Kalp damar hastalığı olan kişilere toplu alanlarda maske öneriyoruz” dedi.

Mevsimsel değişimlerde tansiyon ve kalp kontrollerinin aksatılmaması gerektiğinin altını çizen uzman, sıcak havalarda tansiyonun düşebileceğini, kış aylarında ise yükselebileceğini belirterek hastaların düzenli takip yaptırmalarının önemini vurguladı.