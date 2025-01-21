Soğuk havalarda cilt bakımı tüyosu: Doğru su sıcaklığını tercih edin!

Kış aylarında insan cildi, gün boyu hem ve sıcak ortamların olumsuz şartlara maruz kaldığından her zamankinden daha fazla yıpranmaya açık hale geliyor. Kış aylarında cildi sağlıklı ve nemli tutmak için önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali İhsan Güleç, “Ilık suyla yıkanın. Sıcak su cildinizi kurutarak tahrişe yol açabilir. Ilık su tercih edin ve duş süresini kısa tutun” dedi.

Soğuk havalarda cilt bakımı tüyosu: Doğru su sıcaklığını tercih edin!
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:17

Soğuk hava, düşük nem oranı ve ısınma sistemlerinin cildin doğal nemini azaltarak kuruluğa sebep olabileceğini vurgulayan Dermatoloji uzmanı Dr. Güleç, “Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumak için uygun nemlendiricileri düzenli olarak kullanın. Ayrıca kış aylarında da UV ışınları cildinizi etkiler. Güneş koruyucu sürmeyi unutmayın” diye konuştu.

SU SICAKLIĞI VE BESLENME KRİTİK ÖNEMDE

Kış süresince cilt dostu besinler tüketilmesini tavsiye eden Güleç, “Bol su içmek ve vitamin açısından zengin besinler tüketmek cildinizi içeriden besler. Soğuk ve rüzgara karşı da önlem alınmalı Dışarı çıkarken yüzünüzü koruyacak aksesuarlar kullanarak cildinizin zarar görmesini engelleyin” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Kış ayları #Cilt sağlığı #ılık su

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