Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca'dan 'ilaç temini' açıklaması: 'Kısa zamanda...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır ilaç temininde yaşanan sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bulunamayan ilaçlardan antibiyotik ve çocuk ilaçlarına ilişkin konuşan Bakan Koca, 'Pek çok ilaç piyasaya verilecek' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:01
Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca'dan 'ilaç temini' açıklaması: 'Kısa zamanda...'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır devam eden ilaç krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu: 

"Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."


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