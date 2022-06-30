Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! Maymun çiçeği Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 09:36
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! Maymun çiçeği Türkiye'de
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. 

Bakan Koca, konuya ilişkin paylaşımında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerinde bulundu.


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