Sonbaharda göz sağlığına dikkat

14.09.2025 04:00:00
Damla Polat
Mevsim geçişleriyle birlikte göz enfeksiyonlarında artış gözleniyor. Uzmanlar, adenoviral ve herpes virüslerine bağlı enfeksiyonların ilerleyen dönemde görmede puslanma ve az görmeye yol açabileceğini belirtiyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göz hastalıklarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, sonbahar aylarının enfeksiyonlar açısından riskli bir dönem olduğuna dikkat çekerek mevsim geçişlerine bağlı göz rahatsızlıklarının bu dönemde görüldüğünü belirtiyor.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Nihat Tamer, “Viralenfeksiyonlardan en sık ‘adenoviral’ ve ‘herpes’ virüslerine bağlı enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkar. Hastalık şikâyetleri azalsa dahi, ilerleyen dönemde hastalığın iyileşmesine rağmen gözümüzde oluşturduğu tahribat görmede puslanma ve hatta az görmeye dahi sebep olabilir” dedi. 

