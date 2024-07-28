Sosyal medyadaki yemek içerikleri ‘hedonik açlığı’ tetikliyor

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Bireyin kalori ihtiyacından bağımsız, metabolizmanın uyarılarak yiyecekleri sadece lezzeti nedeniyle tüketme isteği “Hedonik açlık” olarak ifade ediliyor. Sosyal medyada içerik üreticilerinin sıkça ürettiği yiyecek içerikli paylaşımlar ise bireylerin o yerlerde o yiyeceği tatma ve deneme isteklerini hedonik olarak tetikleyebiliyor. Hedonik açlığı uzman diyetisyen Yeşim Ay Atik ile konuştuk.

Hedonik açlığın tatmin arayışında yükselen bir tehlike olduğunu söyleyen Atik, “Modern yaşamın getirdiği konfor ve sosyal medyada bol çeşitli yiyecek seçeneklerinin paylaşımı, sağlığımızı etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Son yıllarda popülerleşen ‘hedonik açlık’ kavramı, bu bağlamda dikkate alınması gereken bir sorunu işaret ediyor” dedi.

Hedonik açlığın stres, duygusal boşluk, sosyal etkenler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini belirten Atik, bu tür açlığın kilo alımına ve obeziteye yol açabileceğini belirtti. Dijital dünyanın sunduğu sürekli haz arayışı, tatminsizlik ve duygusal yeme davranışlarını tetikleyebileceğini de ifade eden Atik, “Sosyal medya aracılığıyla sürekli olarak yüksek kalorili yiyeceklerin ve içeceklerin görselliğiyle karşılaşmak, beslenme alışkanlıklarımızı olumsuz etkileyebilir” dedi.

Atik, son olarak sosyal medyanın etkilerini dengelemek ve hedonik açlıkla başa çıkmak için şu tavsiyelerde bulundu: