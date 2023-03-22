Spor yapan çocuklar daha başarılı oluyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Çocukların fiziksel aktivitelere yeterli katılım sağlamasının motor becerilerini geliştirdiğini kaydeden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, “Genel olarak, fiziksel aktivite ve egzersiz çok çeşitli hareketleri ve birçok kas grubunu içeren büyük bir aktivite hacmi sağlar ve böylece kardiyorespiratuar gelişimi, kas gücünü, kas dayanıklılığını, hızı, gücü ve esnekliği teşvik eder. Aktivite çok düşük hale gelirse ve genel olarak yetişkinler arasındaki aktivitenin şüphesiz çok düşük olduğunu hatırlamalıyız. O zaman bu bir ‘yapımda sorun’ oluşturabilir. Bunun dışında kan basıncında, kolesterolde lipidlerde, aktivite modellerinde ve adipozitede doğal olarak meydana gelen değişimlerin ilişkileri karıştırabildiği ergenlik dönemi için çocukların fiziksel aktivite ve egzersiz sayesinde özgüven kazanabilmesi önemlidir” dedi.

‘ÇOCUKLAR YAŞ ARALIĞINA GÖRE SPORA YÖNLENDİRİLMELİ’

Çocukluk çağındaki egzersiz ve spor modellemelerinin yetişkinlerden farklı olduğunu belirten Doç.Dr. Okan Özkunt, yaş aralığına göre spor türleri seçilmesi ile ilgili şu önerilerde bulundu:

“2-5 yaş: fırlatma, yakalama, koşma, sıçrama,

6-9 yaş: belli mesafeye fırlatma, bir topa vurmak, sporun temel hareketlerine geçiş,

10-12 yaş: basketbol, futbol gibi sporları içeren kompleks motor becerileri çalıştıran sporlar önerilir.

Çocuklar da yetişkinler gibi fiziksel aktiviteye düzenli olarak en az günde 30 dakika ve haftada 3-4 kez katılmalıdırlar. Yürüme, futbol, ip atlama, sıçrama gibi eğlendiren ve güvenle yapılan tüm aktivitelere katılabilir. Çocuğun yaş, vücut büyüklüğü ve fiziksel gelişimi için doğru olan sporu seçmek önemlidir.”

Spor yapan çocukların, düzenli olarak çocuk spor hekimine kontrole gitmeleri gerektiğinin altını çizen Özkunt, “Çocukluk çağındaki spor yaralanmaları erişkinlerden farklı olarak değerlendirilip, farklı olarak tedavi edilirler. Bu yüzden bu konuda profesyonelleşmiş bir spor cerrahisi tarafından tedavi edilmelidirler” diyerek sözlerini bitirdi.