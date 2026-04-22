'Süper Gıda' efsanesi çöktü mü? Uzmanlar uyardı: Boşa para harcamayın!

Küresel ekonomik gelişmeler ve artan enflasyon, haftalık market alışverişini bir maliyet krizine dönüştürdü. The Food Foundation’ın 2023 raporuna göre, sağlıklı gıdalar kalori başına sağlıksız gıdalardan iki kat daha pahalı.



Ancak bu durum, dar bir bütçeyle sağlıklı kalmanın imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre çözüm, pazarlama sloganı olan pahalı "süper gıdalar" yerine, mutfağımızdaki mütevazı ama besleyici gıdalara yönelmekte yatıyor.

'SÜPER GIDA' BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ?

Beslenme uzmanları, "süper gıda" teriminin bilimsel bir tanımı olmadığını, bunun daha çok tüketiciyi etkilemek için kullanılan bir slogan olduğunu vurguluyor. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı, mucizevi olduğu iddia edilen tek bir besine binlerce lira dökmek değil; çeşitli ve dengeli bir beslenme rutini oluşturmak.

SAĞLIKLI KARBONHİDRATLAR

Beslenme planlarının vazgeçilmezi olan karbonhidratlarda seçim yaparken lif oranına dikkat etmek gerekiyor. İşte maliyeti düşük, besin değeri yüksek seçenekler:

Patates: C vitamini, potasyum ve demir deposu olan patates, kabuğuyla tüketildiğinde tam bir lif kaynağına dönüşüyor.

Yulaf Ezmesi: Sadece kahvaltıda değil, köfteleri hacimlendirmek için de kullanılabilen yulaf, en ekonomik tam tahıl seçeneklerinden biri.

Tam Tahıllı Makarna ve Pirinç: Beyaz muadilleriyle benzer fiyatlara bulunabilen tam tahıllı ürünler, günlük 30 gram lif hedefine ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

MEYVE VE SEBZEDE 'ŞEKİLSİZ' AVANTAJI

Pahalı egzotik meyveler yerine kök sebzelere yönelmek hem cüzdanı hem vücudu koruyor. Soğan, havuç, lahana ve kereviz gibi ürünler "süper gıda" etiketi taşımasalar da antioksidan açısından oldukça zengin.