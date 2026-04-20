Sağlıklı yaşamın favorisi: Akdeniz diyeti salatası tarifi

Dünyanın en sağlıklı beslenme modellerinden biri olarak kabul edilen Akdeniz diyeti, taze sebze, zeytinyağı ve doğal ürünlere dayanır. Bu salata tarifi ise hem hafif hem de besleyici yapısıyla günlük öğünlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Kalp dostu içeriğiyle öne çıkan bu lezzet, pratik hazırlanışıyla da dikkat çeker.

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet salatalık

1 adet domates

1/2 kırmızı soğan

1/2 demet maydanoz

50 gram beyaz peynir

5-6 adet zeytin

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞ

Salatalık ve domatesi küp küp doğrayın.

Kırmızı soğanı ince ince dilimleyin.

Maydanozu kıyın.

Haşlanmış nohutu geniş bir kaseye alın.

Tüm doğranmış malzemeleri ekleyin.

Üzerine zeytin ve beyaz peyniri ilave edin.

Zeytinyağı, limon suyu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Servis etmeden önce kısa süre dinlendirin.